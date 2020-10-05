Зеленский едет в Великобританию: аудиенция у герцога и герцогини Кембриджских и встреча с Джонсоном

Президент Украины Владимир Зеленский и супруга Елена Зеленская поедут с официальным визитом в Великобританию 7-8 октября. Об этом сообщает Офис президента.

"Запланированы переговоры главы государства с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, после которых состоится подписание украинско-британского соглашения о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве", – сказано в сообщении.

В рамках визита предусмотрена аудиенция президентской четы Зеленских у герцога и герцогини Кембриджских.

Зеленский также намерен встретиться со спикером Палаты общин парламента Великобритании Линдси Гойлом, лордом-мэром Лондонского Сити Уильямом Расселом, а также посетить Лондонскую фондовую биржу и провести встречу с британскими инвесторами.

Напомним, недавно верховный представитель Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель написал в своей статье о том, что Украина не должна рассматривать ЕС как благотворительную организацию или банкомат. Некоторое время спустя эту фразу убрали из статьи.