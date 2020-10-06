Необходимо сохранить диалог с Путиным, – Зеленский

В нормандском формате удается решить не все проблемные и актуальные вопросы, поэтому необходимо сохранить диалог с президентом России Владимиром Путиным.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Politico.

"Только в нормандском формате – это не срабатывает, этого не хватает. У нас есть вопросы, которые не рассматривались в нормандском формате", – сказал он.

В частности, по его словам, возвращение 140 украинских пленных не состоялось бы, если бы не было диалога с Путиным.

"Этот вопрос возвращения наших моряков, гуманитарных сложностей у крымчан, которые находятся в плену, многие из них – за решеткой. Такие вопросы надо решать с президентом России", – отметил президент Украины.

Зеленский считает, что Украине не удастся остановить войну, если будет вестись диалог только с западными партнерами без России.

Ранее сообщалось, что Украина в рамках международной платформы по деоккупации Крыма готовится провести Крымский саммит, на который планирует пригласить российскую делегацию.