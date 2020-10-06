Зеленский прилетел в Брюссель. Саммит Украина – ЕС впервые с начала пандемии пройдет в реале

Президент Украины Владимир Зеленский 6 октября прибыл в Брюссель для участия в 22-м саммите Украина - Европейский Союз (ЕС). Это будет первое с начала пандемии COVID-19 двустороннее заседание, которое пройдет в традиционном формате, а не через интернет.

Делегацию от Украины возглавил Зеленский, а делегацию от ЕС - президент Европейского совета Шарль Мишель. Об этом сообщили в пресс-службе Офиса президента Украины.

"Лидеры обсудят приоритетные вопросы отношений Украины и Евросоюза, в частности, дальнейшие шаги по имплементации Соглашения об ассоциации, углублению секторальной интеграции между Украиной и ЕС, сотрудничество в контексте преодоления последствий пандемии COVID-19 и дальнейшую поддержку со стороны ЕС процесса реформ в Украине", - сказано в публикации.

Стороны также обсудят ситуацию на Донбассе и пути усиления координации усилий Украины и ЕС с целью деоккупации Крыма, защиты прав крымчан.

Ожидается подписание ряда финансовых соглашений между Украиной и ЕС в рамках Европейского инструмента соседства.

Перед началом саммита состоится получасовая двусторонняя встреча Мишеля с Зеленским, которая начнется в 17:00 по киевскому времени. По итогам переговоров представителей Украины и ЕС будет дана пресс-конференция.

Напомним, 26 сентября Зеленский сказал, что саммит Украина-ЕС состоится 6 октября в Брюсселе. Дата проведения саммита была назначена в ходе телефонного разговора с главой Европейского совета Шарлем Мишелем.