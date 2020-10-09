В Украине могут отказаться от перевода часов, – Стефанчук

Первый заместитель главы Верховной Рады Руслан Стефанчук сообщил, что в Украине могут отказаться от перевода часов. Соответствующий законопроект №4201 уже внесен на рассмотрение в Раду.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Сегодня зарегистрировал законопроект "Об исчислении времени в Украине", которым предусматривается установление и закрепление на территории Украины единого киевского времени и отказ от дальнейшего сезонного перевода стрелок часов", – говорится в сообщении.

Стефанчук обратил внимание на якобы доказанность негативного влияния перевода времени на здоровье людей.

"Доказано... ухудшается самочувствие, снижается работоспособность, наблюдается значительное обострение хронических болезней. Принятие закона обеспечит стабильный естественный цикл жизнедеятельности человека, будет способствовать улучшению состояния здоровья и повышению работоспособности населения", – написал первый вице-спикер Рады.

К тому же он считает, что установление единого времени будет способствовать противодействию российской агрессии.

"Как известно, на временно оккупированных территориях Украины противоправно установлено время государства-агрессора... Закрепление на всей территории Украины единого киевского времени позволит укрепить наши оборонные позиции и будет способствовать деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий", – убежден Стефанчук.

Кроме этого, по его словам, решение не переводить время будет способствовать евроинтеграционным процессам в Украине.

"Ведь 84% жителей стран ЕС отдали голоса за отмену перехода на летнее и зимнее время, что было поддержано Европейским парламентом", – добавил замглавы Рады.

Отметим, в СССР переход на зимнее время и назад регулярно осуществлялся с 1981 года. В настоящее время свыше 110 стран мира переходят на "летнее" и "зимнее" время.

Напомним, в 2018 году глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер пообещал отменить перевод стрелок часов. До этого Европарламент подготовил проект резолюции с призывом к Еврокомиссии отменить сезонный перевод стрелок часов.