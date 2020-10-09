Премьер-министр Денис Шмыгаль призвал местные власти в Киеве, Сумах и Харькове усилить карантин. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

По его словам, сейчас у властей в регионах есть полномочия для контроля ситуации с распространением коронавируса.

"Местные власти просили предоставить им больше полномочий. Теперь у них есть достаточно полномочий для того, чтобы эффективно сдерживать распространение коронавируса. Прошу брать инициативу в свои руки и наводить порядок. Это наша общая ответственность", – сказал премьер-министр.

Также Шмыгаль поручил главам областных и Киевской городской государственных администраций и руководителям департаментов здравоохранения до 30 октября обеспечить 80% койкомест для больных COVID-19 подачей кислорода.

Напомним, в Украине обновили карантинные зоны по эпидемической ситуации в регионах. Киев вернулся в "оранжевую зону".