Венедиктову уволят до конца года, если та не справится с коррупцией, – Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что генерального прокурора Украины Ирину Венедиктову ожидает судьба ее предшественника, если та не продемонстрирует результатов в борьбе с коррупцией до 1 января 2021 года.

Об этом он сообщил британскому журналисту Стивену Сакуру в интервью для "BBC".

"Вы уже пребываете полтора года при власти. Как говорят в политике: мудрость – это меньше обещаний и больше действий. Мне кажется, что когда речь идет о вашем "крестовом походе против коррупции", вы совершили прямо противоположное: вы много наобещали и недостаточно сделали. Вы согласны с этим?", – спросил журналист.

В ответ на это Владимир Зеленский сказал, что у него для выполнения данной задачи осталось еще три с половиной года, и добавил: "Я уверен в себе, я уверен в людях, которые меня окружают – их немного, но мы команда".

"Похоже, что вы не верите в свое окружение. Вы назначили правительство, которое, как казалось многим в стране, было наполнено сильными, честными и прямыми людьми. Но уже через несколько месяцев вы заменили некоторое самые влиятельные фигуры, включая премьер-министра и генпрокурора. А генпрокурор, которого вы уволили, заявил, что вы потеряли мужество в борьбе с коррупцией. Почему вы потеряли мужество?", – спросил Стивен Сакур.

Зеленский ответил, что "ничего не терял" и добавил, что дал этой новой команде достаточно времени, чтобы себя проявить.

"Пол года, мистер президент. Парень только приступил к работу и вы его уволили", – уточнил британский журналист.

Президент Украины повторил свой ответ: "Нет времени, понимаете, вот и все".

"Но вы мне сказали, что вам самому нужно время. Вам нужно время, чтобы принести мир в Украину. Вам нужно время на ваш "крестовый поход". Но человеку, которого вы назначили возглавить этот "крестовый поход", вы дали только 6 месяцев. Это потому, что он хотел бросить вызов вашим "большим шишкам", а вы не хотите, чтобы олигархов притянули к ответственности?", – отметил Сакур.

На это Зеленский ответил, дословно: "Они могли не пересажать всех коррупционеров, которые есть. Я понимаю – полгода очень мало. Но должны быть шаги. Потому что мы должны отвечать перед обществом, какому мы обещали, что будут посадки. Мы это обещали. Если новый генпрокурор не покажет до конца года своего результата до конца года, то я ей предоставлю такой же ответ (как и Рябошапке, – ред.)".

Как мы уже сообщали, также Зеленский заявил в данном интервью, что в случае неудачи на должности президента для него не будет проблемой покинуть свою должность.