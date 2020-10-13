Анонсированный Зеленским опрос на выборах - это "пробник референдума", - Стефанчук

Заместитель главы ВРУ Руслан Стефанчук в эфире телеканала "Украина 24" прокомментировал анонсированный президентом Украины Владимиром Зеленским опрос на местных выборах 25 октября, вопросы которого держат в секретности.

"Это такой, знаете, пробник референдума, чтобы мы могли определить, какие вопросы для граждан Украины важны, какая позиция по этим вопросам", - сказал Стефанчук.

Он заявил, что некоторые из включенных в опросник вопросов могут в будущем вынести на полноценный референдум. Стефанчук не считает, что данный опрос нарушает законодательство, поскольку "он будет проводиться отдельно от выборов". Замглавы ВРУ сказал, что ему уже известно какие пять вопросов включат в опросник, однако озвучивать их он не будет, поскольку сделать это должен сам Зеленский.

По поводу анонсированного Зеленским опроса уже высказался целый ряд политиков и представителей общественных организаций. Так, в "Комитете избирателей Украины" заявили, что данный опрос противоречит "Избирательному кодексу".

Глава фракции "Батькившина" Юлия Тимошенко написала в Facebook следующее:

"Президент занимается откровенной ерундой и объявляет некий "потешный" опрос людей на участках в день выборов. Опрос, не предусмотренный ни одним законом, не будет иметь никаких правовых последствий и доверия от людей", - считает Тимошенко.

Бывший глава МИДа Павел Климкин на своей странице подчеркнул, что в демократической стране вопросы для подобный опросов должны обсуждаться публично.

"Вопросов, которые не требуют дискуссии и не разъединяют, просто не бывает. Надеюсь, что среди предложенных вопросов точно не будет ничего о войне с РФ и оккупированных территориях, о языке и т.д. Иначе в Кремле все будут прыгать от счастья", – считает экс-министр.

В "Европейской Солидарности" тоже критически отреагировали на эту новость.

"Рейтинг созданной президентом партии стремительно катится вниз. В отдельных городах и даже целых областях, например, как Львовская, правящая партия не будет иметь ни мэров, ни депутатов. Просто не преодолеет барьер в 5%. Поэтому президенту Зеленскому стоит переключать внимание на себя", - заявил председатель Львовского облсовета Александр Ганущин, которого цитирует "ЕС".

Ганущин считает, что вряд ли ЦВК примет постановление касательно такой "инициативы", потому нужно ждать решения парламента или же указа президента.

Отметим, что в ЦИК не знали о планах Зеленского провести опрос в день местных выборов.