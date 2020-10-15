Единственная женщина, возглавляющая область: Зеленский назначил главу Черниговской ОГА

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Анну Коваленко новым главой Черниговской областной государственной администрации, уволив с этой должности Андрея Прокопенко.

Тексты соответствующих указов от 13 октября размещены сегодня на сайте президента.

Отмечается, что Зеленский представил нового главу ОГА во время выступления на земельном форуме "Земля – народу" в Черниговской области.

"Она будет единственной в Украине женщиной, которая возглавляет область. Все больше женщин будут становиться главами областных государственных администраций. Я считаю, что это очень важно. Для всех украинцев важно, чтобы человек был порядочный, чтобы он был честным и профессиональным. Я считаю, что именно этот человек – такой", – заявил президент.

По его словам, Коваленко будет реализовывать перспективные и амбициозные цели для развития региона. Речь идет, в частности, о сельскохозяйственном потенциале.

В свою очередь Анна Коваленко подтвердила свою готовность к ответственной работе на должности главы Черниговской ОГА.

Напомним, в 2019 году Коваленко была избрана депутатом ВР от "Слуги народа". В сентябре 2019 года Анна Коваленко получила должность заместителя главы Офиса президента Украины. Она отвечала за сектор безопасности.

В апреле 2020 года вместо Анны Коваленко заместителем главы ОП стал Роман Машовец. Анну Коваленко назначили заместителем министра развития общин и территорий.

12 сентября глава Черниговской областной государственной администрации Андрей Прокопенко заявил о своей отставке. Причиной такого решения он назвал потерю влияния на кадровую политику и формирование состава кандидатов в областной совет.