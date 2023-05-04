База ВВС и Международный суд: стала известна программа визита Зеленского в Нидерланды

У главы государства, по словам пресс-секретаря Сергея Никифорова, также запланированы переговоры с руководством страны и аудиенция у короля Виллема Александра.

В четверг, 4 мая, президент Владимир Зеленский прибыл с официальным визитом в Нидерланды, в ходе которого лидер Украины проведет ряд официальных встреч а также выступит с небольшим обращением в Гааге. Об этом сообщает пресс-секретарь президента Сергей Никифоров.

"Началась программа официального визита Президента Украины в Нидерланды. В Гааге Владимир Зеленский уже провел встречу с президентом сената Яном Брауном и главой палаты представителей Верой Бергкамп", — пишет Никифоров.

По словам пресс-секретаря, президент Украины готовит обращение к нидерландскому обществу и представителям международных судебных институтов, расположенных в Гааге, а также в программе визита запланирована личная встреча с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте и встреча в трехстороннем формате с премьер-министром Бельгии Александером де Кроо.

Никифоров отметил, что в этот же день Зеленского ожидает аудиенция у короля Виллема Александра и визит на базу военно-воздушных сил Нидерландов.

Напомним, 3 мая Владимир Зеленский неожиданно прибыл с официальным визитом в Хельсинки, чтобы обсудить с финскими властями вопросы безопасности на фоне агрессии со стороны Российской Федерации.

Также глава аграрной партии Каролин ван дер Плас сообщила, что проигнорирует выступление президента Украины в парламенте. По ее словам, 4 мая голландцы чтят память погибших во время Второй мировой войны, а визит Владимира Зеленского — не главное событие.