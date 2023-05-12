Зеленский не планировал выступать на "Евровидении", — Офис президента

По словам пресс-секретаря главы государства Сергея Никифорова, информация издания The Times не соответствует действительности, а ОП никогда не обращался к Европейскому вещательному союзу с просьбой организовать обращение президента

Президент Украины Владимир Зеленский не планировал выступать с обращением во время песенного конкурса "Евровидение-2023". Об этом написал пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров на своей официальной странице в Фейсбуке в пятницу, 12 мая.

"Информация The Times не соответствует действительности. Офис Президента Украины не обращался к организаторам песенного конкурса "Евровидение" с предложением онлайн-выступления Владимира Зеленского во время финала или на каком-либо другом этапе конкурса", — написал Никифоров.

Заметим, по информации иностранных СМИ, Европейский вещательный союз (EBU) отклонил просьбу Владимира Зеленского выступить с видеообращением на песенном конкурсе, мотивируя свою позицию тем, что одним из краеугольных камней конкурса является неполитический характер мероприятия.

Сам украинский президент якобы планировал обратиться к 160-миллионной аудитории с призывом продолжать поддерживать Киев в войне с Россией.

"Этот принцип запрещает возможность делать политические или подобные заявления в рамках конкурса", — заявили в EBU.

Напомним, ранее медиа The Times написало о том, что президенту Украины Владимиру Зеленскому отказали в праве сделать видеообращение на финале Евровидения. Европейский вещательный союз заявил, что просьба Зеленского выступить перед аудиторией, хотя и сделана с похвальными намерениями, к сожалению, не может быть удовлетворена, поскольку это противоречило бы правилам мероприятия.

Заметим, что 11 мая медиа писали о том, кто выиграет песенный конкурс Евровиденье-2023. СМИ опирались на исследователей, которые годами изучали искусство поп-музыки, и вывели универсальную формулу песни-победителя для песенного конкурса Евровидение.