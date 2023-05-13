"Мы полностью на вашей стороне": Зеленский в Италии встретился с руководством страны

Владимир Зеленский в Италии встретился с президентом и премьером страны, которые гарантировали дальнейшую поддержку Украине в войне против российских оккупантов. Встреча с Папой Франциском пока не состоялась.

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Рим встретился с президентом Италии Серджо Маттареллой и с главой итальянского правительства Джорджией Мелони. Отчет о встрече опубликован на сайте Офиса президента.

Встреча Зеленского с итальянским президентом состоялась в Квиринальском дворце, официальной резиденции президентов Италии. Разговор двух глав государств длился около 25 минут.

Президент Италии выразил Зеленскому и всем украинцам свою поддержку и подчеркнул, что полностью на стороне Украины.

Владимир Зеленский в Италии встретился с руководством страны Фото: president.gov.ua

"Для меня большая честь видеть вас здесь, в Риме. Я попросил встретиться с вами снова после нашего разговора много лет назад, даже если мы в иных обстоятельствах, мы полностью на вашей стороне. Добро пожаловать, господин президент", – сказал Зеленскому президент Маттарелла.

Он добавил, что убежден в восстановлении справедливости и международного права.

"Мир, ради которого мы все работаем, должен восстановить справедливость и международное право. Это должен быть настоящий мир, а не капитуляция", – добавил президент Италии.

Из Квиринальского дворца Зеленский отправился в Палаццо Киджи, резиденцию премьер-министра Италии, где был запланирован рабочий обед с Джорджией Мелони.

Джорджия Мелони подтвердила, что Италия в сотрудничестве с главными членами НАТО будет продолжать оказывать необходимую поддержку Украине

Владимир Зеленский с главой итальянского правительства Джорджией Мелони Фото: Офис президента

По данным агентства ANSA, Джорджия Мелони подтвердила главе украинского государства, что Италия в сотрудничестве с главными членами НАТО будет продолжать оказывать необходимую поддержку, в том числе военную, чтобы достичь справедливого мира для Украины, который может возникнуть только при условии прекращения российской агрессии.

На днях с Папа Римский принимал в Ватикане премьер-министра Украины Денис Шмыгаля, который передал уроженцу Аргентины "Бородянского петушка" и фотоальбом о зверствах российской агрессии в Украине.

Напомним, что Папа Римский был удивлен тем, что никто не знает о "миротворческой миссии" Ватикана по Украине. Сообщается, что авторы инициатива, направленной на мирное урегулирование, уверены в ее успехе. Но детали проекта пока неизвестны.

По словам Папы Франциска, он обсуждал положение в Украине с венгерским премьером Виктором Орбаном и с митрополитом РПЦ Иларионом.

В Кремле тоже прокомментировали инициативу Ватикана относительно мирного урегулирования войны в Украине.

В начале апреля римский понтифик отслужил первую мессу по выходе из больницы. На встрече с жителями итальянской столицы он поддержал женщину, у которой умерла 5-летняя дочь.