Зеленский подарил Папе Римскому икону, нарисованную на остатках бронежилета

Разговор Папы Римского с президентом Украины Владимиром Зеленским длился 40 минут. Встреча состоялась в зале Павла VI.

В Ватикане состоялась встреча Президента Украины Владимира Зеленского и Папы Римского Франциска, сообщает Sky TG24.

Глава украинского государства подарил понтифику икону Мадонны, написанную на остатках бронежилета.

Папа Римский в свою очередь подарил Владимиру Зеленскому небольшую скульптуру в виде оливковой ветви – символа мира.

Папа Франциск заверил Владимира Зеленского в своих постоянных молитвах о мире в Украине. Собеседники сошлись во мнениях по поводу постоянной необходимости продолжать оказывать гуманитарную помощь населению Украины, и Папа Римский подчеркнул, в частности, необходимость "жестов гуманности" относительно наиболее уязвимых, невинных жертв конфликта.

Папа Франциск заверил Владимира Зеленского в своих постоянных молитвах о мире в Украине Фото: president.gov.ua

Еще одним подарком Папе стала картина "Утрата, 2022-58" художника Алексея Ревики — уроженца оккупированного ныне Мелитополя. Работа — часть серии "Красная линия", которая иллюстрирует самые острые моменты войны в Украине, ее "красные линии", которые постоянно пересекает Россия.

Фото: president.gov.ua

Ранее тем же днем президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом Италии Серджо Маттареллой и с главой итальянского правительства Джорджией Мелони.

Напомним, что Папа Римский был удивлен тем, что никто не знает о "миротворческой миссии" Ватикана по Украине. Сообщается, что авторы инициатива, направленной на мирное урегулирование, уверены в ее успехе. Но детали проекта пока неизвестны.

По словам Папы Франциска, он обсуждал положение в Украине с венгерским премьером Виктором Орбаном и с митрополитом РПЦ Иларионом.