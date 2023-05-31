Российское ядерное оружие может и не появиться в Беларуси, — эксперт

Кремль угрожал переместить ядерное оружие в Калининград, непосредственно к границам НАТО и в Крым – там даже подготовили хранилище, но ничего из этого не реализовано.

Политический аналитик, эксперт по ракетно-ядерному вооружению Александр Кочетков в комментарии Фокусу рассказал, что никакого размещения тактического ядерного вооружения на территории Беларуси может не произойти, а все останется лишь громкими заявлениями.

"Вспомните, Путин пугал, что разместит ядерное оружие в Калининграде, в Крыму, там даже подготовили хранилище, но этого не произошло. Вызывает удивление, почему он должен это сделать в Беларуси. В Кремле понимают, что Лукашенко может использовать это вооружение для дальнейших торгов с Западом, выторговывая таким образом свою легитимность", — говорит он Фокусу.

Эксперт напоминает, что решение о применении зарядов будет приниматься в Кремле, а Лукашенко ни на решение, ни на практику использования не будет иметь никакого влияния.

"Так называемая кнопка, персонифицированная, так было и во времена СССР, Украина имела свой арсенал, но не могла им распоряжаться. Таким образом ядерное хранилище на территории Беларуси становится законно целью во время развертывания или даже превентивно", — говорит Кочетков.

Напомним, 25 мая министры обороны РФ Сергей Шойгу и Беларуси Виктор Хренин подписали документ о размещении на территории Республики Беларусь нестратегического ядерного оружия. До 1 июля 2023 года на территории республики должно завершиться строительство специального хранилища, где будут хранить ядерные заряды. В 2022 году Минск получил и поставил на боевое дежурство зенитно-ракетные комплексы С-400 и оперативно-тактические комплексы "Искандер", которые могут иметь ядерные боеголовки. Тогда было заявлено о вероятности модернизации белорусских штурмовиков Су-25 до способности нести ядерные заряды.

Больше читайте в материале Фокуса "Бомба у Лукашенко, кнопка у Путина. Куда прилетит ответ, если из Белоруссии запустят ядерное оружие".