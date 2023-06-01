Украина готова быть в НАТО: Зеленский назвал главное условие вступления

По словам главы государства, официальный Киев ждет, пока союзники продемонстрируют готовность к расширению.

Президент Украины Владимир Зеленский посетил саммит Европейского политического сообщества и встретился с президентом Молдовы Маей Санду. Глава государства говорил о формуле мира и поблагодарил Молдову за сотрудничество. Об этом он сказал во время саммита.

Зеленский заметил, что Украина готова к вступлению в НАТО, но ждет, когда к этому будет готов Альянс.

"Украина готова быть в НАТО, мы ждем, пока НАТО будет готово принять и видеть Украину, и я думаю, что гарантии безопасности очень важны не только для Украины, но и для наших соседей, для Молдовы, из-за агрессии России против Украины и потенциальной угрозы для другой части Европы", – сказал президент.

Владимир Зеленский поблагодарил Молдову за прием украинских беженцев и отметил общее будущее Украины и Молдовы в ЕС.

"Мы вместе, плечом к плечу. И что важно, наше будущее – в Евросоюзе. Мы говорили с президентом Молдовы Маей Санду также о двусторонних отношениях, некоторых инфраструктурных проектах, а также, что я думаю очень важно, о нашем европейском будущем. Мы благодарны Молдавии, молдавским людям, которые принимали всех наших людей, всех украинских беженцев с первых дней полномасштабного вторжения. Мы этого не забудем", – сказал Зеленский.

Президент Украины, отвечая на вопросы журналистов, заявил, что война будет продолжаться до победы Украины, но Россия может закончить ее раньше, оставив захваченные территории.

На саммите Европейского политического сообщества планируют обсудить совместные усилия по миру в Украине, кризису, связанному с войной, защите демократии, энергетической безопасности и т.д.

Напомним, что Владимир Зеленский посещает саммит Европейского политического сообщества, где присутствует более полусотни лидеров Европы. Представители ЕС и НАТО.

30 мая президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с канцлером Германии Олафом Шольцем. Они обсудили усиление украинского ПВО.