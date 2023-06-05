"Зеленского не победить": депутата Госдумы Затулина могут лишить мандата за поддержку Украины

Российский политик несколько раз говорил об отсутствии результатов так называемой "специальной военной операции". Теперь ему грозит смещение с поста первого замглавы комитета по делам СНГ и исключение из рядов единороссов, пишут в СМИ.

Провластная партия "Единая Россия" начала консультации по поводу публичных высказываний ее члена и первого замглавы Госдумы по делам СНГ Константина Затулина. Политик не раз критиковал результаты развязанной Россией полномасштабной войны в Украине, пишет 5 июня газета "Ведомости".

Собеседники издания в партии и администрации президента РФ уточнили, что Затулин допускал проукраинские высказывания на форуме "Какая Украина нам нужна?" 1 июня.

Политик тогда говорил об отсутствии результатов после начала так называемой "специальной военной операции". По его мнению, Украина будет существовать дальше при президенте Владимире Зеленском.

"Сил на то, чтобы это одолеть, при той поддержке, которую им оказывают, не хватает. Он (Зеленский) останется ", — отмечал Затулин.

С данной ситуацией, как говорят источники, разбирается первый замглавы фракции единороссов Вячеслав Макаров. Затулина могут сместить с поста первого замглавы комитета и исключить из "Единой России".

Сам Затулин сказал журналистам, что никто из руководства фракции не связывался с ним после его высказываний. Другой источник "Ведомостей" предполагает, что политик отделается воспитательными мерами — ему посоветуют высказываться аккуратнее.

Напомним, что вице-спикер Госдумы России Петр Толстой недавно публично извинялся за то, что его дочь Александра ездила в США на стажировку. Сам Толстой получал второе высшее образование во Франции.

А 29 мая Петр Толстой заявил о планах России "идти дальше", если Запад продолжит поставки Украине дальнобойного вооружения. Депутат думает, что российская армия может дойти до границы с Польшей.