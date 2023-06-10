20 государств-членов НАТО официально поддержали членство Украины в Альянсе, – ОП

Канада стала 20-той страной, которая официально поддержала вступление Украины в НАТО. В Минобороны считают, что саммит Альянса в Вильнюсе зафиксирует алгоритм вступления нашего государства в союз.

После подписания в субботу, 10 июня, декларации о поддержке Канадой вступления Украины в НАТО количество государств, которые официально поддержали присоединение Украины к Альянсу, достигло 20. Об этом заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква сообщил в Facebook.

Он отметил, что глава правительства Канады Джастин Трюдо, прибывший в Киев с необъявленным визитом, подписал декларацию с президентом Владимиром Зеленским.

"Совместная декларация четко фиксирует поддержку канадской стороной обретения Украиной членства в НАТО, как только это позволят условия. Это сильнейшая формулировка среди всех стран G7, являющихся членами НАТО", – говорится в сообщении.

Кроме того, Канада также поддерживает создание Совета Украина-НАТО вместо соответствующей Комиссии, проинформировал Жовква. По его словам, это первая подобная публичная поддержка нового механизма взаимодействия Украины с Альянсом.

"Прошло всего 10 дней после саммита Европейского политического сообщества в Молдове, где мы подписали совместную декларацию с Румынией, и на сегодня уже имеем формализацию поддержки членства Украины в Альянсе с 20-ю государствами-членами", – резюмировал Жовква.

Ожидания Украины от саммита НАТО в Вильнюсе

Как сообщило Министерство обороны Украины, заместитель главы ведомства Владимир Гаврилов считает, что саммит НАТО в Вильнюсе зафиксирует алгоритм вступления нашего государства в Альянс.

Высокопоставленный чиновник МО отметил, что на саммите в июле страны НАТО "выйдут на определенный порядок нашего вступления, который будет зафиксирован".

Он добавил, что несмотря на консенсусный механизм принятия решений и право вето государств, входящих в военно-политический блок, он не думает, что "будут большие проблемы" с принятием решения по Украине.

"Есть все признаки того, что Украина получит то, что хочет, в определенном формате", – сказал Гаврилов.

Замминистра пояснил, что уже на саммите в Вильнюсе Украина должна четко понимать, что в течение года-двух после войны, пройдя соответствующие процедуры, страна присоединится к НАТО.

Напомним, 9 июня советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина присоединится к НАТО только после победы в войне с Россией. До этого наша страна получит весь спектр западного оружия.

Постпред США при НАТО Джулианна Смит в интервью Politico, опубликованном 9 июня, заявила, что Украина, скорее всего, не получит приглашения для вступления в Альянс и не станет его полноправным членом в обозримом будущем. Причина — боевые действия на территории страны.