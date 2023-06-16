"Все смогут договориться": в НАТО могут упростить интеграцию для Украины

Союзники, как отмечают в Бундесвере, преодолеют препятствия, которые могут возникнуть на пути Украины к вступлению в Альянс, и позволят Киеву отказаться от формальной процедуры подачи заявки на интеграцию в блок.

Представители Североатлантического Альянса все больше склоняются к упрощению процесса вступления Украины в НАТО. Германия выразила намерение поддержать эту инициативу. Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус, передает The Guardian.

По словам Писториуса, союзники НАТО могут быть готовы преодолеть некоторые препятствия, которые могут возникнуть на пути Украины к вступлению в Альянс. Это указывает на готовность союзников оказать поддержку Украине и помочь ей преодолеть любые трудности, возникающие в процессе присоединения к НАТО.

"Появляется все больше признаков того, что все смогут договориться об этом", – сказал он журналистам в Брюсселе.

Министр обороны Германии заявил о готовности позволить Киеву отказаться от формальной процедуры подачи заявки на вступление в Альянс, которую ранее требовали от некоторых других стран.

НАТО исключает возможность вступления Украины в Альянс, пока она находится в состоянии активной войны.

Напомним, что 15 июня стало известно, что Президент США Джо Байден и его команда говорят с главами других стран-членов НАТО, чтобы те согласились принять Украину в альянс.

Также 15 июня Европарламент призвал НАТО пригласить Украину в альянс. Евродепутаты ожидают, что процесс присоединения Украины к НАТО начнется после окончания войны и будет завершен как можно скорее.