"Мне очень жаль": депутат Арьева сложила мандат после скандального ДТП (видео)

По словам подозреваемой, она не может продолжать работать в Киевсовете в связи с обстоятельствами, которые сложились. Свою вину она продолжит оспаривать в суде, но уже как обычная гражданка Украины.

Депутат Киевсовета Ярина Арьева, которая является главной подозреваемой в деле о ДТП, совершенном якобы в состоянии наркотического опьянения, сложила свои полномочия. Об этом она написала на своей странице в социальной сети Facebook 20 июня.

По ее словам, заявление уже было написано и осталось дождаться соответствующего решения. Ярина Арьева также отметила, что в текущем положении не может дальше выполнять свою работу.

"Приняла решение сложить мандат депутата Киевсовета. Написала соответствующее заявление. Выполнять свои обязанности в этих условиях невозможно − суд ухудшил меру пресечения, несмотря на то, что я ни разу не нарушила предыдущую меру пресечения", — говорится в сообщении.

При этом, дальше в сообщении отмечается, что избегать ответственности она не собирается. Точно так же, как не покинула украинскую столицу в первые дни полномасштабной войны и записалась в тероборону.

Обвинения она не признает, так как якобы не находилась в состоянии наркотического опьянения.

"Буду доказывать это в суде, как обычная гражданка. Сообщаю, что с потерпевшей, которая сейчас находится за пределами Украины, подписан договор о полном возмещении. Полгода назад, когда во время блекаута произошел этот несчастный случай, я делала все возможное, чтобы помочь этой женщине. Мне с самого начала очень жаль, что я нанесла человеку повреждения", — говорится в сообщении.

Напомним, 24 мая ряд украинских СМИ опубликовали новые детали ДТП с участием Ярины Арьевой. По словам журналистов, подозреваемая, управляя технически исправным автомобилем, приблизившись к пешеходному переходу, якобы отвлеклась от управления и совершила наезд на женщину-пешехода, причинив ей тяжкие телесные повреждения.