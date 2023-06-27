Пригласил Зеленский: премьер Израиля Нетаньяху может приехать в Украину, — СМИ

Глава МИД страны Коэн заявил, что руководитель правительства "рассматривает положительно" предложение президента Украины, пишут журналисты. Точная дата возможного визита пока неизвестна.

Владимир Зеленский несколько дней назад пригласил главу правительства Израиля приехать в Украину и тот, скорее всего, примет это предложение. Об этом 26 июня написало медиа Walla со ссылкой на свои два анонимных источника в правительстве.

По их информации 26 июня министр иностранных дел Израиля Эли Коэн в закрытой части заседания комиссии по иностранным делам и безопасности Коэн сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский обратился к Нетаньяху с приглашением посетить Киев.

"Владимир Зеленский попросил премьер-министра Биньямина Нетаньяху приехать с визитом в Киев и он рассматривает это положительно", — сказал Коэн.

По словам главы профильного министерства, точная дата визита пока неизвестна.

"Но есть большая вероятность, что это (визит в Украину, — ред.) произойдет", — сказал глава МИЛ Израиля.

Однако в канцелярии премьер-министра журналистам медиа заявили, что решение о том, следует ли главе правительства предпринимать такую поездку, пока окончательно не принято.

Медиа также пишет о том, что визит Нетаньяху в Киев станет важным сигналом поддержки Украины со стороны Израиля и поможет снизить уровень критики Зеленского и его людей за то, что Израиль не оказывает военной помощи Украине.

Напомним, 22 июня Нетаньяху рассказал, почему Израиль не передает Украине оружие. По словам премьер-министра, западные ПТРК, которые были переданы Украины, уже якобы находятся у границ Израиля. И поэтому политик боится, что оружие будет использовано против его страны.

СМИ также писали о том, что 16 июня главный раввин Украины ответил Путину на его оскорбление Зеленского. Моше Асман сказал, что вместе со всем миром гордиться президентом Украины, который прилагает все усилия для защиты украинского народа в условиях российской агрессии.