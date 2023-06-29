Австрия выступает против гарантий безопасности Украине на уровне ЕС, — СМИ

Канцлер Австрии Нехаммер на саммите Евросоюза заявил, что Вена не даст согласие на гарантии безопасности Киеву.

Австрийский канцлер Карл Нехаммер в ходе саммита ЕС, 29 июня, дал понять, что его страна не даст согласия на обязательства принятия гарантий безопасности для Украины на уровне Евросоюза, сообщает Deutsche Welle.

Аналогичную позицию также заняли Ирландия, Кипр и Мальта, добавил глава австрийского правительства. "Нам как нейтральным государствам ясно, что в таком виде они (гарантии безопасности. — Ред.) не могут существовать", — объяснил Нехаммер.

Некоторые государства-члены ЕС в преддверии двухдневной встречи в рамках саммита ЕС призвали Брюссель озаботиться вопросом гарантий безопасности Киеву на период после окончания развязанной Россией войны против Украины.

В то же время канцлер Германии Олаф Шольц лаконично прокомментировал тему гарантий безопасности для Украины. Федеративная Республика "вместе с ближайшими союзниками уже долгое время ведет такие дискуссии с Украиной" и продолжит их, заявил глава немецкого правительства.

Между тем в проекте итогового коммюнике участников саммита речь идет не о гарантиях безопасности, а об обещаниях в сфере безопасности, которые, как правило, не подразумевают прямую военную поддержку.

В свою очередь, президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что Украина делает успехи в осуществлении реформ, необходимых для евроинтеграции. После встречи с президентом Зеленским Науседа отметил, что Киев надеется получить положительную оценку от Еврокомиссии осенью.

"Выводы Европейской комиссии в октябре, а затем наше политическое решение, – это вопрос времени, и они надеются, что декабрь является наиболее подходящей датой для объявления начала переговоров о вступлении", – сказал президент Литвы.

Что за гарантии безопасности ЕС?

В случае вооруженной агрессии в отношении одной из стран-участниц Евросоюза другие государства-члены ЕС обязаны оказать помощь и поддержку всеми возможными средствами, что прописано в статье 42 Договора о Европейском Союзе. Украина подала заявку на вступление в ЕС в феврале 2022 года, вскоре после вторжения российских войск. Еврокомиссия в мае того же года рекомендовала признать Украину кандидатом на вступление, но при этом выдвинула условия, которые Киеву необходимо выполнить.

29 июня Фокус сообщал, что ЕС готовит для Киева проект "обязательств по безопасности". Украина, если союзники примут единогласное решение, может получить долгосрочное финансирование, военную поддержку и разведданные, которые помогут эффективно отражать агрессию РФ.

Напомним, на днях стало известно, что Европейский Союз обеспечит 45% всех потребностей Украины в финансировании вплоть до 2027 года. Об этом заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.