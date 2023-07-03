Администрация Байдена начала избегать эскалации и ищет варианты компромиссов с РФ, — эксперт

Директор Института внешнеполитических исследований Григорий Перепелица считает, чтобы избежать прямого противостояния НАТО и РФ США не будут размещать в Польше тактическое ядерное оружие.

Президент США Джо Байден опасается дальнейших шагов эскалации от президента РФ Владимира Путина. Именно поэтому американского ядерного оружия не будет в Польше, а Украина до сих пор не получила ракеты ATACMS.

Такое мнение в комментарии Фокусу заявил директор Института внешнеполитических исследований Григорий Перепелица.

"Байден не решится пойти на размещение в Польше тактического ядерного оружия. Поэтому не стоит рассчитывать на симметричный ответ США на размещение российского тактического ядерного в Беларуси. Политика Байдена сейчас настроена на поиски компромиссов, именно этим и занимаются советник Джейк Салливан, Марк Милли и директор ЦРУ Вилиам Бернс, который недавно был в Украине. Если вернуться к Польше, то мы видим задержку по комплексам Patriot, уже приобретенных танках Abrams, отсутствие ответа по запросу на 500 HIMARS и перехода на новый истребитель F-35. Это при том, что Польша является стратегическим союзником США и членом НАТО", — говорит Перепелица.

Эксперт считает, что в НАТО сейчас не решатся на использование ядерного компонента, хотя в концепции сдерживания 2021 года, он был прописан. Максимум чего в Альянсе сейчас будут добиваться — это не допустить прямого противостояния НАТО и РФ.

Больше читайте в материале Фокуса"Бомба против бомбы. Решится ли Байден разместить ядерное вооружение в Польше".