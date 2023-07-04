Обокрал сестру нардепа: полиция за несколько часов поймала вора, и тот "красиво покаялся"

Парламентарий Муса Магомедов убежден, что злоумышленника быстро нашли благодаря настойчивости его родственницы и профессионализму правоохранителей. По его словам, история кражи вызвала больше смеха, чем волнений.

Сестру нардепа обокрали. Через несколько часов после ее обращения в полицию правоохранители нашли вора. Об этом 4 июля рассказал в соцсетях народный депутат Украины Муса Магомедов.

"Красиво так, с покаянием и извинениями, что, понятное дело, не спасет от уголовной ответственности", — подчеркнул парламентарий.

Магомедов убежден, что поймать так быстро преступника удалось благодаря настойчивости его сестры.

"Я когда узнал вечером об этой истории, уже не столько волновался, сколько даже смеялся", — поделился он.

Депутат отметил, что главную роль в выявлении правонарушителя по горячим следам сыграл профессионализм полицейских. По его словам, правоохранители "буквально живут в понимании, какая на них ответственность и сколько чести".

Фото: телеграм-канал Мусы Магомедова Фото: телеграм-канал Мусы Магомедова

"Часто с разных сторон приходится слышать недовольство работой того или иного полицейского, жалобы на действия. Но заметим, что здесь есть два момента: во-первых, в любой профессии есть достойные и не очень, а во-вторых, о том хорошем, что полицейские делают буквально каждый час, нам, к сожалению, не всегда говорят", — написал Магомедов.

Нардеп поздравил правоохранителей с Днем Национальной полиции. По его мнению, каждый украинец имеет того, кого стоит поблагодарить 4 июля "за ежедневную защиту".

Напомним, 4 июля прокуратура сообщила о смерти 2-месячного младенца на Киевщине. По данным следствия, мальчик нуждался в особом уходе, однако мать не обратилась к врачу из-за признаков простуды у ребенка.

Также 4 июля сотрудники СБУ задержали киберпреступников, которые незаконно переводили себе деньги со счетов украинцев. В частности, по информации правоохранителей, хакеры обокрали киевского нотариуса на 10 миллионов гривен.