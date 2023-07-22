"Зерновой коридор" и война с Россией: Зеленский поговорил с генсеком НАТО

Генсек НАТО осудил попытку России использовать зерно и другое продовольствие как оружие в боевых действиях.

Президент Украины Владимир Зеленский поговорил по телефону с генсекретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Информация об этом появилась в официальном Telegram-канале украинского лидера в субботу, 22 июля.

Зеленский отметил, что с главой Североатлантического альянса он обсудил вопрос интеграции Украины в НАТО. Также политики поговорили о том, как воплотить в жизнь все те соглашения, о которых шла речь на саммите в Вильнюсе.

Кроме того Зеленский и Столтенберг уделили внимание ситуации в Черном море. Речь шла об угрозе продовольственной безопасности и о методах разблокировки так называемого "зернового коридора".

Прокомментировал состоявшийся разговор и сам Йенс Столтенберг: он написал свои впечатления на своей странице в Twitter.

Генсек НАТО осудил попытку России использовать зерно и другое продовольствие как оружие в боевых действиях. Кроме того политик снова повторил тезис о том, что альянс будет поддерживать Украину столько времени, сколько это понадобиться для восстановления безопасности в стране. Столтенберг отметил, что после участия в саммите в Вильнюсе Киев стал ближе к членству в НАТО, чем когда-либо до этого.

Напомним, ранее стало известно, что в НАТО разработали план обороны на случай нападения РФ. Описание плана заняло 4 400 страниц. В нем определена ответственность стран за участки обороны в случае отражения агрессии.

Кроме того эксперты писали о том, что мешает разместить иностранные военные базы в Украине. Фокус разбирался, в каком случае в Украине могут появиться войска союзников и что для этого нужно.