Гибридная война с НАТО: Альянс не сможет применить 5 статью в случае вторжения "вагнеровцев" в Польшу, — эксперт

Наемники ЧВК "Вагнер" не имеют юридического отношения ни к одному государству, поэтому применение 5 статьи устава НАТО сомнительно.

В Кремле серьезно считают, что в будущем не избежать прямой эскалации с НАТО. Путин и Лукашенко обсуждали вопросы противодействия Альянсу, ведь Беларусь выступает на первом рубеже обороны так называемого "Союзного государства". Об этом в комментарии Фокусу рассказал военный эксперт Олег Стариков.

"Именно в Беларуси публично демонстрируют силы, которые могут быть задействованы против НАТО. Путин не от доброты своей передал Лукашенко ОТРК "Искандер-М", способные нести ядерные заряды. Заявлено, что белорусские Су-25 модернизировали под возможность нести ядерные заряды, в конце концов тактическое ядерное оружие уже находится на территории Беларуси. Сюда же надо напомнить о комплексах ПВО С-400, которые Кремль передал Беларуси. Следите, как только появится информация, что Главное 12 управление Минобороны РФ начало рассредоточение арсенала на территории Беларуси — это будет означать, что ядерное оружие на территории республики переводят в боевую готовность. Лукашенко очень хочет иметь ключи от этого арсенала, ведь без них, его территорию будут использовать просто как площадку для запусков", — рассказывает Стариков.

По словам эксперта, ЧВК "Вагнер" не имеет никакого юридического отношения ни к Беларуси, ни к РФ, фактически является незаконной криминальной группировкой, которая может вторгнуться на территорию членов НАТО. То есть, известная пятая статья устава Альянса здесь не может быть применена. Все эти проблемы должны решать самостоятельно Польша и страны Балтии, если речь идет о Сувалкском коридоре.

Больше читайте в материале Фокуса "Путин идет против НАТО: Москва начала готовить Лукашенко к войне с Альянсом"