Трагедия в Еленовке: назван первый ответственный за массовое убийство военнопленных

Бывший милиционер из Горловки Сергей Евсюков, который возглавлял колонию в Еленовке, получил подозрение за организацию массового убийства военнопленных.

Сегодня, 28 июля 2023 года, Служба безопасности Украины сообщила о подозрении экс-руководителю Еленовской колонии. К организации массового убийства военнопленных в Волновахской колонии №120, известной как Еленовская, в ночь на 29 июля может быть причастен начальник колонии — Сергей Евсюков. Об этом в комментарии Фокусу сказала правозащитница Мария Климик.

"Мы в течение 2022 года изучали ситуацию в Еленовке: кого из украинских военных там удерживали и в каких условиях, кто руководил учреждением. Для этого документировали показания и реконструировали события. Поэтому нам известно, что начальником колонии до 29 июля 2022 года был именно Сергей Евсюков, бывший милиционер из Горловки, который долгое время жил на оккупированной территории, а затем согласился возглавить колонию. Конечно на самом деле он там ничего не решал, всем руководили россияне, но в ночь взрыва именно Евсюков и его заместители, а также несколько охранников, были теми людьми, которые сознательно не позволили оказывать медицинскую помощь раненым, которые смогли выжить при взрыве в бараке. Свидетели говорят, что в первые часы после взрыва он, находясь рядом, просто пил кофе и смеялся, именно он не допускал медиков к раненым. На следующий день после взрыва его освободили, колонию возглавил один из его заместителей", — говорит расследователь правозащитной организации "Медийная инициатива за права человека" Мария Климик.

Она отмечает, что на территории Еленовской колонии все время пребывания там военнопленных присутствовали представители Главного разведывательного управления РФ, Федеральной службы безопасности РФ, Федеральной службы исполнения наказаний России. Часто те передвигались в масках и скрывали настоящие имена. Однако бывшие военнопленные слышали позывные некоторых из них, а некоторых видели в лицо.

Экс-глава Еленовской колонии Сергей Евсюков

Зато жена военнопленного, раненого в Еленовке, Анна Лобова убеждена, что Россия сигнализировала о том, что она готовит теракт.

"Еще в начале июня 2022 года. В частности 5 июня на пропагандистских телеграм-каналах было заявлено, что Украина получит HIMARS. И они предложили три версии, для чего. Одна из них — обстрел военнопленных в Еленовке, — отмечает она, — В конце июня россияне записывают видео, конечно, принудительное с Владиславом Дутчаком, который якобы просит нашу сторону не обстреливать Еленовскую колонию. 28 июля они выпустили видео с Дмитрием Казацким с позывным "Орест", который якобы давал показания против Арестовича. После произошел обстрел. А российская сторона показала якобы обломки HIMARS, а также заявила, что "азовцы" начали давать обличительные показания, именно поэтому их убила украинская сторона. Возможно, если бы мы обратили внимание на эти сигналы, трагедии удалось бы избежать — если бы говорили об этом публично, возможно, это имело бы влияние на россиян".

Больше читайте в материале Фокуса "Год после Еленовки: кто в Кремле ответственен за убийство пленных".