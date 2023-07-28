Ездил на Porsche Taycan: экс-замеситель Ермака пользовался служебным положением, — НАПК

Бывшему заместителю главы ОП грозит штраф, а также возможное внесение в реестр коррупционеров за то, что он несколько раз нарушил закон.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции направило в суд протокол об административных правонарушениях экс-заместителя главы Офиса президента Кирилла Тимошенко. Он несколько раз нарушил закон "О предотвращении коррупции", за что ему грозит штраф, а также возможное внесение в реестр коррупционеров. Об этом сообщают в пресс-службе НАПК.

Проверка установила, что Кирилл Тимошенко, занимая должность заместителя главы ОП, обратился в Госпогранслужбу с просьбой предоставить разрешение на выезд за границу своему подчиненному якобы для служебной командировки. Однако выяснилось, что целью визита его сотрудника за границу было оформление виз для Тимошенко и его сына.

"Таким образом Кирилл Тимошенко, используя свое служебное положение, преследуя цель удовлетворения личных потребностей, получил разрешение на пересечение государственной границы своим подчиненным. Такие действия квалифицированы по ч. 1, 2 ст. 172-7 КУоАП (Нарушение требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов)", — сообщают в НАПК.

Также в течение прошлого года Кирилл Тимошенко трижды безвозмездно проживал в гостиничном комплексе "Emili Resort", дважды из которых — вместе с женой и сыном. По информации агентства по вопросам предотвращению коррупции, бывший заместитель Ермака не смог подтвердить факт оплаты проживания более чем на 45 тысяч гривен.

Кроме того, летом 2022 года Тимошенко безвозмездно использовал в личных интересах Porsche Taycan на сумму 122 тысяч гривен.

В агентстве сообщают, что направили официальное приглашение бывшему заместителю Ермака для вручения протокола на 15:00 28 июля 2023 года, но тот не явился в указанное время.

"За указанные нарушения законодательства предусмотрена ответственность в виде штрафа, а также возможное внесение лица в Реестр коррупционеров", — резюмируют в пресс-службе НАПК.

Фокус писал 22 июля, что в ближайшие три месяца в Украине пройдет массовая проверка всех глав территориальных центров комплектации на предмет коррупции и злоупотребления своим служебным положением. Проблема стала особенно актуальной после истории с одесским военкомом Евгением Борисовым, который незаконно обогатился за время работы на 188 млн грн и приобрел элитную недвижимость в Испании.