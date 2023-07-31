Хайп и просмотры: эксперт объяснил, что стоит за критикой действий ВСУ в западных СМИ

Тема украинского контрнаступления была форсирована западными СМИ и подхвачена российской пропагандой для собственных целей.

Завышенные ожидания Запада от результатов украинского контрнаступления имеют негативные последствия в информационном поле, но не отражают объективную ситуацию. Реальную оценку можно давать только зная настоящий замысел Генерального штаба ВСУ. Об этом в комментарии Фокусу рассказал политический эксперт Олег Лисовый.

"Если я не ошибаюсь, то сам термин "контрнаступление" является продуктом западных обозревателей и СМИ. У нас это называли и продолжают называть — наступательные и оборонительные действия. Согласитесь, название "контрнаступление" больше интересно читателю, чем какие-то непонятные действия. Все это подкреплялось сравнением с контрнаступлением в Харьковской области, где Силы обороны Украины оперативно и феерично погнали врага и освободили большую часть территории. По моему мнению, эта кампания создавалась, чтобы максимально мобилизовать поддержку Запада, предоставляя ему конкретные примеры эффективности украинской армии", — рассказал Фокусу политический эксперт Олег Лисовый.

Он отметил, что именно эти завышенные ожидания сейчас имеют определенные негативные последствия. В первую очередь, из-за действий российской пропаганды — они подхватили тему контрнаступления и создали мощное информационное поле заточенное под ключевые слова "контрнаступление".

"Вспомните, какой был информационный шквал, что контрнаступление уже началось и захлебнулось. При этом наши официальные лица сообщали, что оно еще находится на стадии планирования и подготовки. Напомню, логика подачи информации о ходе боевых действий в Украине построена таким образом, чтобы максимально не навредить военным. Поэтому информация подается с определенной задержкой", — сказал эксперт.

К слову, нужно добавить, что западные СМИ также используют информационные тренды, чтобы привлекать трафик. Поэтому громкие заголовки и безосновательные не подкрепленные никакой аргументацией, "инсайдерские материалы", являются именно образцом такого информационного хайпа.

Больше читайте в материале Фокуса "Плохое" контрнаступление. Почему западные СМИ подыгрывают российской пропаганде".