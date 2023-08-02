Теперь официально: суд Киева арестовал Вадима Рабиновича, — ГБР (видео)
По информации силовиков, бывший нардеп распространял среди населения и политического руководства стран Европейского Союза антиукраинскую пропаганду.
1 августа Печерский суд Киева удовлетворил ходатайство следователя Государственного бюро расследований и избрал бывшему народному депутату от фракции ОПЗЖ Вадиму Рабиновичу меру пресечения в виде содержания под стражей, сообщает пресс-служба ГБР.
В чем обвиняют Вадима Рабиновича
По информации ГБР, Вадим Рабинович распространял среди населения и политического руководства стран Европейского Союза антиукраинскую пропагандистскую информацию.
"Вадим Рабинович в своих многочисленных выступлениях и интервью обнародовал манипулятивные высказывания, которые несли вред суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, государственной, экономической и информационной безопасности Украины", — говорится в сообщении Государственного бюро расследований.
В ГБР считают, что его пропагандистская деятельность обеспечивала России идеологическую помощь в проведении подрывной деятельности против Украины, а также помогала руководству Российской Федерации достигать своих военно-политических целей.
3 ноября 2022 года Верховная Рада Украины досрочно прекратила полномочия народного депутата Вадима Рабиновича.
26 июля бывшему народному депутату Украины сообщено о подозрении в государственной измене по ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины. Сообщение о подозрении осуществлено путем направления соответствующего запроса о международной правовой помощи в Государство Израиль.
Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Напомним, 26 июля Государственное бюро расследований сообщило о подозрении в государственной измене бывшему народному депутату Вадиму Рабиновичу, который скрывается за границей. Сообщение осуществлено путем направления соответствующего запроса о международной правовой помощи в государство Израиль.