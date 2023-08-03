"Грязные провокации в фирменном стиле": нардеп Дубинский отреагировал на обыски СБУ

Народный депутат отметил, что обыски у него были проведены якобы незаконно, а их цель – найти компромат для дискредитации его лично.

Народный депутат Александр Дубинский отреагировал на обыски Службы безопасности Украины и Государственного бюро расследований и заявил, что будет отстаивать свои интересы в суде. Об этом он написал у себя в Telegram.

По его словам, обыски у него были проведены якобы незаконно, а их цель – найти компромат, который можно будет использовать для его дискредитации.

"Озвученные обвинения являются полностью надуманы и призваны прекратить мою оппозиционную деятельность", — отметил Дубинский.

Он также заявил, что в Офисе президента якобы хотят заставить Дубинского замолчать, нарушая законные процессуальные нормы.

"Очевидно, что никакого другого серьезного повода для политического преследования они не нашли и потому применили грязные провокации в своем фирменном стиле", — заявил Дубинский.

Обыски у Александра Дубинского

Напомним, что СБУ и ГБР заявили об обысках у одного из народных депутатов Украины, чтобы проверить обстоятельства и законность его выезда за границу в период военного положения. Журналисты отметили, что речь идет об Александре Дубинском.

По версии следствия, нардеп представил поездку за рубеж как сопровождение своего отца на лечение. В отношении депутата начато уголовное производство по двум статьям.

Также сообщалось, что 26 июля в соцсетях начала распространяться информация, согласно которой Александр Дубинский уехал на отдых в Барселону. Ранее Дубинский признал, что получил разрешение на выезд из Украины для сопровождения больного отца.