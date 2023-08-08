"Деньги в бюджет верну": нардеп Торохтий высказался о возможном исключении из "Слуги народа"

Глава фракции "Слуги народа" Давид Арахамия призвал депутата сложить мандат. Богдан Торохтий пообещал вернуть компенсацию за аренду жилья в бюджет Украины и дальше помогать стране и ВСУ.

Народный депутат фракции "Слуга народа" Богдан Торохтий 8 августа прокомментировал журналистам возможное исключение из политсилы и заявил, что вернет в бюджет деньги, полученные как компенсацию за аренду жилья, сообщает "Страна".

"Позиция фракции. Они имеют на это право", — сказал Богдан Торохтий.

На вопрос издания, сложит ли он добровольно мандат, как его призвал глава фракции Давид Арахамия, Торохтий ответил так: "Нужно все обдумать".

Однако парламентарий заявил, что вернет деньги в бюджет, о которых упоминал Арахамия.

"Деньги в бюджет верну и как всегда буду и дальше помогать нашему государству и ВСУ", — сказал Торохтий.

Что предшествовало скандалу

Глава фракции "Слуги народа" Давид Арахамия инициирует исключение из фракции народного депутата Богдана Торохтия. Он также призвал депутата сложить мандат. Об этом 8 августа Арахамия написал в Telegram.

"Богдан Торохтий имел время на то, чтобы объяснить свое поведение во время войны и попытаться как-нибудь реабилитироваться. Как вариант – продать что-нибудь из элитного автопарка своей семьи и передать средства на нужды обороны. Это никого не оправдывает, но хотя бы дает понять, что человек осознал свою ошибку и больше не будет так поступать. Но ничего из этого сделано не было. Более того, мы узнали, что пока семья Богдана Торохтия покупала элитное имущество, он продолжал получать из бюджета компенсацию за аренду жилья", — написал Арахамия.

Поэтому, по словам главы фракции, Торохтий должен вернуть полученные деньги в бюджет и сложить депутатский мандат.

Напомним, 3 августа глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил о наличии нескольких кандидатов на исключение из парламентского объединения, в случае если они не поддержат важные законопроекты и будут игнорировать заседания Верховной Рады.

Кроме этого, 2 августа стало известно, что Центральная избирательная комиссия признала Наталью Локтионову избранным нардепом от партии "Слуга народа" вместо сложившего полномочия Юрия Аристова.