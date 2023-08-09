В Кропивницком СБУ поймала на взятке в $92 тыс. депутата, возглавлявшего группу рэкетиров

По информации спецслужб, участники формирования должны были выбивать из жителей Кропивницкого деньги, а в случае отказа угрожать расправой. Сотрудники СБУ задержали подозреваемого на вручении взятки.

Служба безопасности Украины задержала депутата из Кропивницкого, который во время войны продолжил заниматься рэкетом. Об этом говорится в пресс-службе ведомства 9 августа.

Представители спецслужбы отметили, что они продолжают постоянную борьбу с преступниками в Украине, которые дополнительно еще пытаются проникнуть в органы власти и местного самоуправления.

В результате очередной спецоперации в городе Кропивницкий выкрыли еще одну преступную группировку рэкетиров, возглавлял которую действующий депутат городского совета.

"Под его руководством уголовники "выбивали" 92 тыс. дол. США из местного предпринимателя, с которым депутат имеет общий бизнес. Эту сумму потерпевший должен был передать злоумышленникам в уплату несуществующего долга перед предводителем преступной группы", — говорится в сообщении.

Сотрудники СБУ задержали подозреваемого в момент получения части взятки в областном центре. Перед этим был задокументирован факт передави первого "транша" от предпринимателя.

В состав группировки входили местные представители "криминального мира", которые специализировались в основной на рэкете.

По указанию депутата участники требовали деньги с местных жителей и придумывали для этого повод, отметили в спецслужбе. Если звучал отказ — применялось психологическое давление, физическое насилие и грозы убийством.

Во время обысков по месту работы и проживания у задержанного обнаружили огромную сумму наличных средств, которые, вероятнее всего, были получены преступным путем.

"На основании собранных доказательств ему и еще одному участнику преступной группировки сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 189 Уголовного кодекса Украины (вымогательство, совершенное организованной группой в условиях военного положения)", — говорится в сообщении.

Сейчас продолжаются мероприятия об избрании меры пресечения. Виновникам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, 8 августа сообщалось, что СБУ задержала коллаборанта в Херсоне, который присягнул на верность Российской Федерации и пытал украинцев после начала войны.