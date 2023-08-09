Взятка за землю: нардепу Гунько от "Слуги народа" объявили подозрение и запросят арест, — САП

По версии следствия, парламентарий потребовал от бизнесмена $221 тысячу за то, что бы "решить" вопрос с арендой государственной земли. Ему грозит конфискация имущества и срок до 12-ти лет.

8 августа 2023 года прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры предъявили подозрение народному депутату Украины. Его обвиняют в неправомерном получении финансовой выгоды за предоставление частному предпринимателю государственных земель в аренду. Об этом в среду, 9 августа, сообщили в пресс-службе САП.

В ведомстве не называют имя нардепа, но уточнили, что речь идет о председателе Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины по расследованию коррупционных преступлений на государственных предприятиях и организациях Национальной академии аграрных наук, коим является нардеп от фракции "Слуга народа" Анатолий Гунько. 8 августа СМИ сообщали о его задержании сотрудниками САП и НАБУ.

В чем подозревают Анатолия Гунько

По версии следствия, Гунько злоупотребил своими полномочиями для передачи частному предприятию земельных участков общей площадью 1700 га, принадлежащих Академии аграрных наук.

В обмен на это, народный депутат потребовал от предпринимателя "вознаграждение" в размере 221 тыс. долларов, из расчета 130 долларов за 1 га государственной земли.

Межведомственная группа правоохранителей задержала депутата и его сообщников, когда они получили часть оговоренной суммы — 85 тыс. долларов.

Подано ходатайство в Высший антикоррупционный суд об избрании меры пресечения подозреваемому в виде заключения под стражу с альтернативой залога в более чем 50 млн гривен.

В настоящее время также рассматривается вопрос о предъявлении подозрения сообщникам депутата и об избрании в отношении них меры пресечения.

Действия депутата квалифицированы согласно части 4 статьи 368 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает тюремное заключение на срок от 8-и до 12-и лет и конфискацию имущества.

Что известно о нардепе Анатолии Гунько

Анатолий Гунько — народный депутат Украины IX созыва от 208-го избирательного округа от партии "Слуга народа".

В 2018 году он уже был фигурантом производства о незаконном присвоении земельного участка ГП "Радиопередающий центр" в Броварах площадью более 94,5 га и уничтожении стратегического оборудования. 31 марта 2018 года суд избрал для Гунько меру пресечения в виде содержания под стражей. В СИЗО он провел четыре дня.

Анатолий Гунько провел в СИЗО 4 дня

20 марта 2019 года, через год после проведения обысков и объявления подозрения, Генпрокуратура прекратила дело в отношении Анатолия Гунько и других лиц. Причиной такого решения стало отсутствие достаточных доказательств для подтверждения их виновности перед судом.

В июне 2020 года Анатолий Гунько начал процесс взыскания морального ущерба за необоснованное уголовное преследование. В своем иске он отметил, что столкнулся с серьезными психологическими страданиями, негативными изменениями в личной жизни и утратой деловой репутации, так как является публичной фигурой и занимается общественной и политической деятельностью. Изначально он оценил моральный ущерб в 10 миллионов гривен, позже сумма была снижена до 2 миллионов гривен.

В 2020 году Анатолий Гунько выиграл довыборы в Верховную Раду по 208-му округу с результатом 34,1% голосов от партии "Слуга народа", обойдя своего главного оппонента — лидера "Радикальной партии" Олега Ляшко.

В 2022 году Национальное агентство по предотвращению коррупции составило административный протокол в отношении Анатолия Гунько из-за получения подарка — часов Breguet стоимостью более 10 тысяч долларов.

В 2023 году суд признал Анатолия Гунько виновным в нарушении требований по предотвращению и разрешению конфликта интересов. Дело касалось его депутатского обращения к начальнику ГУ НП в Черниговской области Нидзельскому В.А. Суд подтвердил, что в этом обращении Гунько давал указания органу досудебного расследования.

Супруга Анатолия Гунько Наталья Гунько является депутатом Киевского областного совета и до мая 2023 года занимала пост председателя Киевского областного совета.

Напомним, 8 августа в САП сообщили, что силовики задержали нардепа Гунько "на горячем" во время получения им первой части взятки в размере 85 тыс. долларов.