Хотят поговорить с РФ: эксперт объяснил, почему Украину не пригласили на саммит G20 в Индии

Саммит G20 в Индии станет вторым раундом мирных инициатив по Украине, но на этот раз с участием Российской Федерации.

На предыдущих переговорах в Джидде было много претензий на тему того, что российскую сторону не пригласили для обсуждения мирных инициатив. Об этом в комментарии Фокусу рассказал политический эксперт Игорь Попов.

"Саммит G20 можно рассматривать, как второй раунд переговоров по мирной инициативе для Украины. Первый был в Джидде, второй — в Нью Дели, а финал — уже в Нью-Йорке на Генассамблее ООН. В Саудовской Аравии было много претензий из-за того, что нет представителей России, сейчас она будет без участия Украины. То есть, что мы имеем — нам дали возможность высказаться и донести свои позиции, сейчас такую возможность дадут России. Затем должны найти общий знаменатель уже на Генассамблее ООН в сентябре этого года", — говорит эксперт.

По словам Попова, очень мала вероятность того, что Путин приедет лично на встречу, скорее всего представительство будет на уровне премьера Михаила Мишустина или министра Сергея Лаврова.

В ходе саммита надо ждать волну информационных провокаций от российской пропаганды. В первую очередь там будут пытаться искажать реальность из сделанных заявлений и пытаться поднять волну критики и недовольства, как это происходит сейчас против Индии.

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