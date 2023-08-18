ЦИК намерен предоставить 9,5 млрд грн на выборы депутатов и президента в 2024 году

Проведение выборов народных депутатов Украины будет стоить более 3,7 млрд грн, а голосование за президента — 5,4 млрд грн.

Центральная избирательная комиссия утвердила объем расходов на выборы президента и народных депутатов в 2024 году. Ориентировочная сумма может составить 9,5 млрд. грн. На сайте ЦИК опубликовано соответствующее постановление от 15 августа 2023 года.

Для проведения выборов президента Украины на 2024 год объем расходов составил более 5,4 млрд. грн. Проведение выборов народных депутатов Украины будет стоить более 3,7 млрд. грн.

Организация голосования на местах оказалась дешевле. На выборы депутатов местных советов, а также сельских, поселковых, городских голов на 2024 год решили потратить 653,3 млн. грн.

Центральная избирательная комиссия определяет объем проведения выборов ориентировочно. В постановлении говорится, что документ учитывает и последствия агрессии РФ. Указаны и подробности об особенностях проведения выборов после прекращения или отмены военного положения.

В ЦИК отметили, что соответствующий расчет реализовали согласно положениям статьи 20 Избирательного кодекса Украины. Она регулирует вопросы избирательного процесса, его прекращение или упразднение военного положения.

Напомним, 16 августа ЦИК признал Николая Тарарина избранным нардепом от "Слуги народа". Он Тарарин работал юристом и в 2019 году баллотировался по спискам "Слуги народа", однако тогда партия не набрала достаточного количества голосов, чтобы он получил мандат.

Также в августе в парламенте решили уволить члена ЦИК Юрия Буглака, живущего в пригороде Флориды. Представитель государственной структуры проживает на территории США, и с начала полномасштабного вторжения России не возвращался в Украину. За полтора года он получил из бюджета 1,5 млн грн, в том числе материальную помощь на "оздоровление".