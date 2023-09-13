В Польше анонсировали возможную встречу Дуды с Зеленским: какие вопросы планируют обсудить

По словам главы канцелярии польского президента Павела Шрота, президент Дуда поддерживает позицию польского правительства о продлении эмбарго на украинское зерно.

Глава канцелярии польского президента Павел Шрот 12 сентября анонсировал встречу Анджея Дуды с президентом Украины Владимиром Зеленским в ближайшее время на фоне зернового кризиса. Об этом он рассказал в эфире Rmf24.

Шрот заявил, что президент Дуда в ближайшее время встретится с украинским лидером, но из-за соображений безопасности не стал вдаваться в детали.

"Я не хочу забегать вперед, потому что имею свои данные, но различные соображения безопасности также играют роль. Президент Зеленский является лидером страны, которая находится в состоянии войны, он находится под угрозой террористической атаки со стороны России", — сказал Шрот, отвечая на вопрос о том, когда может состояться встреча двух президентов.

В эфире радиостанции Шрот также заявил, что президент Дуда поддерживает позицию польского правительства о продлении эмбарго на украинский агроимпорт в одностороннем порядке.

"Преследуя свои национальные интересы, Польша решила закрыть польский рынок для украинского зерна, поскольку это зерно Польше не нужно. Это зерно очень нужно странам, которым грозит голод... и необходимо облегчить транспортировку этого украинского зерна через Польшу в эти страны, — заявил глава канцелярии.

Запрет на импорт украинского зерна

Запрет на импорт пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника из Украины в Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию был введен Еврокомиссией в начале мая в результате соглашения с этими странами относительно украинской агропродовольственной продукции. Сначала запрет действовал до 5 июня, затем был продлен до 15 сентября. При этом транзит таких грузов разрешен для экспорта в другие страны.

Напомним, 9 сентября в ООН опровергли слухи о переговорах с РФ по "зерновой сделке". В организации заявили, что публикации СМИ о якобы предложении генсека ООН Антониу Гуттериша снять некоторые санкции с России не соответствуют действительности.