35 тысяч долларов за "решение" земельного вопроса: задержали депутата Волынсовета (фото)

Депутата задержали во время передачи третьего транша — 25 000 долларов США. По информации СМИ, речь о Валентине Кошельнике.

На взятке в 35 000 долларов США задержали депутата Волынского областного совета. За указанную сумму он обещал "решить" земельный вопрос. Об этом сообщает департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины.

Разоблачили депутата Волынского областного совета оперативники управления стратегических расследований в Волынской области Национальной полиции Украины совместно с НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратурой.

Депутата Волынского совета задержали на взятке Депутата Волынского совета задержали на взятке

"Гражданин хотел приобрести участок для ведения хозяйственной деятельности, тем самым инвестируя средства в одну из общин области. Однако за такую возможность он должен был предоставить депутату неправомерную выгоду", — говорится в сообщении.

12 сентября депутата Волынского областного совета задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Чтобы скрыть свою деятельность, фигурант обменял 25 тысяч долларов США взятки на евро.

Ранее правоохранители задокументировали несколько фактов получения депутатом неправомерной выгоды на общую сумму 10 000 долларов США.

По информации портала "Слово и дело", речь о депутате от партии "За будущее" Валентине Кошельнике.

Валентин Кошельник

Напомним, что в среду, 13 сентября, СБУ задержала начальника одного из районных военкоматов на Харьковщине и руководительницу филиала частного университета в Ровно, которые помогали уклонистам пересечь границу Украины.

Также вчера, 12 сентября, в эфире телемарафона глава отдела развития Института разоблачения Анастасия Ренкас рассказала как украинцам правильно сообщать о коррупции и зарабатывать.