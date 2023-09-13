Статья 5 о коллективной безопасности НАТО не активируется автоматически, — эксперт

В последний раз НАТО применяли 5 статью в 2001 году, когда была совершена террористическая атака на США. Теперь же, когда на территории Румынии происходят инциденты с российскими БПЛА, реакцию Альянса можно назвать слабой.

Бывший глава Миссии Украины при НАТО Владимир Хандогий объяснил нюансы процедуры применения статьи 5 Альянса о коллективной безопасности. Более подробно об этом он рассказал в комментарии Фокусу.

По его словам, после проведенных консультаций должен собраться Атлантический Совет и определить, что этот инцидент был преднамеренным актом вооруженной агрессии против страны-члена НАТО. Последний раз 5 статья применялась в 2001 году после террористической атаки на США 9 сентября.

"Страна, которая инициирует заседание Атлантического Совета должна иметь доказательства, что этот акт был сделан именно намеренно. По моему мнению, реакция НАТО на инцидент в Румынии, слишком вялая, они могли на политическом уровне сделать гораздо больше активности. Также непонятна позиция Румынии, как члена НАТО, они могли инициировать заседание Совета безопасности ООН. Понятно, что Россия не дала бы его провести, воспользовавшись своим правом вето, но об этом надо было говорить", — говорит он Фокусу.

Принцип коллективной обороны заключается в том, что нападение на любое из государств — членов Альянса рассматривается как нападение на них всех. Это зафиксировано в статье 5 Вашингтонского договора, более известного как Устав НАТО.

Согласно документу, в случае введения в действие статьи 5, государства — члены Альянса могут оказывать любую помощь, которую считают целесообразным в соответствии с обстоятельствами. Это обязанность каждой отдельной страны, и каждая страна будет решать, какую именно помощь она считает целесообразным предоставить в каждом конкретном случае.

Больше читайте в материале Фокуса "Атака дронов на Румынию: проводит ли Путин разведку боем перед войной с НАТО".