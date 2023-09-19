Визит Зеленского в США: появились первые кадры с президентом в Нью-Йорке (фото, видео)

В ОП сообщили, что Владимир Зеленский первым делом посетил украинских военнослужащих, которые проходят в США реабилитацию. Глава государства наградил бойцов орденами "За мужество" III степени.

Президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская в ночь на 19 сентября прибыли в Соединенные Штаты Америки. Супруга главы государства поделилась первыми снимками, на которых пара выходит из самолета. Фотографии она опубликовала у себя в Telegram.

"Вместе с Владимиром Зеленским прибыли в Нью-Йорк для участия в мероприятиях 78-й сессии Генеральной ассамблеи ООН", — написала он.

По словам Зеленской, она выступит на Генеральной ассамблее ООН, чтобы рассказать об украинских детях, которые пострадали от войны.

"Расскажу об украинских женщинах и только что принятой стратегии равной оплаты труда на мероприятии, приуроченном к Международному дню равной оплаты труда", — отметила первая леди.

Сам же Владимир Зеленский после прилета в Нью-Йорк первым делом посетил украинских военных, которые проходят реабилитацию в местной больнице. Об этом сказано на сайте Офиса президента Украины.

"Глава государства осмотрел комнату реабилитации, где установлено специальное оборудование для восстановления возможностей раненых воинов", — сказано в сообщении.

Отмечается, что Зеленский также пообщался с военнослужащими и пожелал им выздоровления. Президент наградил защитников орденами "За мужество" III степени.

"Благодарю вас за то, что продолжаете бороться за наше государство, защищать его границы. Также благодарю врачей и всех тех, кто поддерживает украинских солдат с самого начала полномасштабной войны. Мы будем всех вас ждать, вы нам нужны – каждый боец Украины – для того, чтобы победить врага", — сказал президент.

Напомним, что Зеленский прибыл в Нью-Йорк с "четким предложением". По словам главы государства, главным принципом, который будет обсуждаться, является территориальная целостность страны. ООН должна иметь инструменты, которые позволят останавливать агрессии и предотвращать их.

Отметим, что ранее в Белом доме озвучили ожидания от предстоящей встречи Джо Байдена и Владимира Зеленского. Представитель администрации Джон Кирби сообщил, что американский лидер лично хочет услышать от своего коллегии информацию о ситуации на фронте.