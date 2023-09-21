Российская делегация во главе с Лавровым привезла с саммита G20 холеру, — СМИ

Источник утверждает, что зараженный дипломат мог контактировать с Лавровым. Он находился на одном борту с журналистами пула МИД, а Лавров и представитель ведомства Мария Захарова летели другим самолетом.

Член делегации Министерства иностранных дел России заразился холерой во время саммита G20 в Индии. Дипломаты во главе с министром Сергеем Лавровым вернулись с мероприятия 11 сентября самолетами Ил-96. Об этом 21 сентября сообщает российский Telegram-канал Baza.

У пассажиров взяли анализы, а уже через два дня выяснилось, что один из членов российской делегации подхватил на саммите холеру.

По данным Baza, мужчину положили в инфекционную больницу. Он лежит в боксе под наблюдением и чувствует себя хорошо.

Источник утверждает, что зараженный дипломат мог контактировать с Лавровым. Он находился на одном борту с журналистами пула МИД, а Лавров и представитель ведомства Мария Захарова летели другим самолетом.

Известно, что после результатов теста на холеру с журналистами связались представители МИД, а затем медработники. У них, а также у экипажа, взяли анализы и посадили на домашний карантин, однако 17 сентября часть журналистов вообще госпитализировали.

По словам источника, госпитализация была похожа на принудительную — журналистов, которые не имели симптомов заболевания, поместили в инфекционную больницу.

"Несмотря на то, что анализы показали отсутствие заражения, их держат на "строгом" режиме. Им запрещено выходить на прогулки и свидания с родными", — говорится в сообщении.

Напомним, 29 августа в The Guardian сообщили, что Индия подтвердила, что президент России Владимир Путин не будет лично присутствовать на саммите G20, который состоялся в сентябре в Нью-Дели.

А 31 августа Reuters написал, что вслед за российским диктатором не примет участия в саммите и президент Китая Си Цзиньпин.