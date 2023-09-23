"Вопрос не актуален". Зеленский назвал пять препятствий для проведения выборов в Украине

Президент Украины заявил, что он готов, но когда множество украинцев "находится" в окопах, а деньги идут на армию – провести выборы не представляется возможным.

Президент Владимир Зеленский на брифинге 23 сентября во время визита в Канаду рассказал, почему проводить сейчас выборы в Украине невозможно. И выделил пять основных проблем, с которыми столкнутся украинцы. Видео пресс-конференции Зеленского появилось на сайте Офиса президента.

"Вопрос выборов из-за безопасности сегодня не актуален. Закон запрещает во время войны проводить те или иные выборы. Я готов абсолютно. Но безопасность – сложный элемент проведения выборов. Первая сложность состоит в том, чтобы выборы прошли демократически и прозрачно. Для этого нужны независимые наблюдатели", – сказал Зеленский.

Выступление Владимира Зеленского в Канаде

Второй причиной он назвал тот факт, что множество украинцев сейчас оказались на временно оккупированных территориях и на территориях, оккупированных Россией с 2014 года и, соответственно, проголосовать они не смогут.

Также президент упомянул тех украинцев, которые оказались за рубежом.

" Большое количество украинцев – не сотни тысяч, а миллионы – за рубежом. Как организовать этот процесс? Пока никто не может найти на это ответ", – сказал он.

Также Зеленский упомянул деньги. По его словам, сейчас бюджета хватает только на финансирование армии. Дефицит государственного бюджета измеряется сотнями миллиардов гривен, его нужно будет закрыть либо за счет международной помощи, либо заимствованиями.

"Когда парламент или правительство хотят направить деньги на то или иное направление, кроме оружия, общество не готово это поддерживать. И не просто не готово, оно против максимально, потому что идет война", – добавил президент.

И главным препятствием к проведению выборов Владимир Зеленский назвал голосование военных.

"Миллион людей, как в окопах они будут голосовать? Как они будут голосовать даже на участках у линии фронта? Все должно быть в бомбоубежищах, потому что мы знаем Россию, она расстреляет всех людей, которые придут. И кто из наблюдателей пойдет в окопы, готов приехать и там работать, чтобы выборы прошли прозрачно? Если в целом говорить о военных, вы должны понять, что это может быть величайшей несправедливостью – люди, защищающие права и свободы граждан, не будут иметь права и свободы проголосовать. Это нонсенс", – сказал Зеленский.

Напомним, на брифинге в Канаде Владимир Зеленский также заявил о том, что следует конфисковать российские активы. Их следует пустить на ликвидацию последствий.

"Нужно активно и глобально поработать, чтобы притянуть Россию к ответственности за преступления, за все смерти, за каждого депортированного человека, за каждую жизнь. Чтобы другие, потенциальные агрессоры видели, что война заканчивается приговорами для агрессора", — резюмировал Владимир Зеленский.