Полномочия для Зеленского. Откуда взялась идея о переходе Украины к президентской республике

Власти начали говорить об изменении формы правления в Украине с усилением полномочий президента. После критики эту инициативу объяснили вольной интерпретацией того, о чем говорилось. Фокус разбирался, зачем сейчас начали говорить о президентской республике и почему это нереально реализовать.

Первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Александр Корниенко сообщил, что сейчас тестируется модель перехода к президентскому государству.

"Мы сейчас тестируем модель перехода от парламентско-президентского государства к президентскому, с сильным президентом", — передает слова политика депутат Киевского городского совета Виктория Пташник (Европейская солидарность).

Именно Пташник стала первой, кто сообщил о планах действующей власти пойти на такие изменения формы государственного правления. Где, кем и каким образом тестируется этот переход политик не сообщила.

Александр Корниенко рассказал о тестировании модели государства с сильным президентом Фото: УНИАН

Зато Корниенко на своей странице в Facebook пояснил, что он не говорил ничего о президентской республике, мол, его слова неверно интерпретировали и передали. Политик уточнил, что имел в виду "тестирование смещения нашей модели госуправления в сторону более сильного президента, что объясняется военным положением".

Стоит отметить, что это уточнение он сделал после того, как в соцсетях набирала обороты "очередная зрада" относительно планов власти.

Какая форма правления в Украине

Для начала нужно заметить, что в Конституции Украины нет ни одного слова о форме правления в стране. Согласно Основному закону, Украина является республикой. Кроме того, там говорится, что никто не может узурпировать власть.

Никаких упоминаний о президентской или парламентской форме правления там нет. Эти термины были придуманы политическими экспертами и журналистами для более удобного объяснения полномочий президента в зависимости от изменений в Конституцию. Речь идет вот о чем.

В первой редакции Конституции 1996 года, глава государства с согласия Верховной Рады назначал премьер-министра, а по представлению премьера — членов Кабинета министров и руководителей органов исполнительной власти.

В Конституции Украины ничего не говорится о форме государственного правления, но есть предупреждение против узурпации власти Фото: Википедия

После Оранжевой революции в 2004 году состоялась конституционная реформа, после которой полномочия по назначению премьер-министра и правительства были переданы коалиции депутатских фракций. То есть, президент потерял возможность формировать правительство (кроме должностей министров обороны и иностранных дел). Уже через шесть лет, во время президентства Виктора Януковича, Конституционный Суд Украины отменил реформу, вернув редакцию 1996 года и полномочия главе государства. Обратные изменения произошли уже в 2014 году, во время Революции достоинства. Тогда Янукович потерял не только полномочия, но и власть и вынужден был бежать из Украины. На сегодня в Украине действует редакция Конституции от 2004 года, с ограниченными полномочиями президента.

Для того, чтобы изменить полномочия президента или парламента нужно вносить изменения в Основной закон. Во время военного положения в стране это запрещено законом.

Откуда взялась идея президентской республики

Опрошенные Фокусом эксперты придерживаются версии, что слова Корниенко действительно были неверно интерпретированы. Подобные инициативы от власти во время войны и фактического политического кризиса в стране будут иметь плохие последствия для государства.

"Я думаю в Слуге народа и окружении президента хорошо понимают к чему может привести попытка узурпации власти, примеры в нашей истории были недавно. Поэтому, мне кажется, что Корниенко, действительно неправильно выразился, а его не так поняли. Не нужно искать каких-то конспирологий или теорий заговоров", — говорит Фокусу политтехнолог Алексей Голобуцкий.

По его словам, такие вопросы обязательно нужно обсуждать в обществе, а не тестировать на закрытых сессиях. Народу действительно может казаться, что чем меньше людей во власти, тем лучше — меньше злоупотреблений и коррупции. Но, к сожалению, это не так — проблема не в количестве народных депутатов или служащих.

Политолог Петр Олещук предполагает, что Корниенко имел в виду, что у нас де-факто президентская республика, ведь кроме собственных законных полномочий, он имеет монобольшинство в парламенте, на который может опираться. То есть центр власти, все-таки переместился к президенту.

"По моему мнению, это оппозиция, от "нечего делать" решила раскрутить политический скандал, о котором все забудут уже завтра, поскольку появится новая "зрада". Чтобы там не говорили, но Зеленский тонко чувствует общественные настроения и реагирует на них. Поэтому "продать" эту идею об усилении президента будет слишком сложно. Подобные инициативы должны идти снизу, через желание народа, с соответствующими дискуссиями, а не спуск с горы", — объясняет он Фокусу.

Эксперт напоминает, что любые изменения нужно инициировать, пройти все процедурные вопросы, а потом вносить изменения в Основной закон. Сейчас делать этого никто не будет — во время военного положения, это запрещено. После войны также не будут, ведь страну ждут выборы парламента и президента. Там будет задача прямой и непосредственной борьбы за власть, а не мысли о сильном президенте.

Народные депутаты не могут изменить Конституцию во время военного положения, а уже после — не смогут, потому что пойдут на выборы Фото: пресс-служба Верховноi Ради

Такого же мнения и политолог Олег Пастернак, он уверяет, что менять Конституцию Украины никто не будет ни сейчас, ни позже. К тому же, для западных партнеров такие перемены совсем неприемлемы — в демократической политической системе должна работать система сдержек и противовесов.

"Я склоняюсь к мнению, что это искусственное возмущение темы, чтобы исследовать мнение насколько общество может воспринимать эту тему. Такой себе микротаргетинг — кто поддерживает, а кто против этого. Дискуссия не имеет никакого практического смысла, поэтому надо искать, кому это может быть интересным — оппозиции или власти. В случае власти — посмотреть как на это отреагирует оппозиция, как эта тема пойдет дальше. В противном случае — создать как можно больше "зрады", ведь очень манипулятивно и искаженно подаются тезисы Корниенко", — рассуждает в разговоре с Фокусом Пастернак.

Стоит напомнить, что представители власти не впервые говорят об усилении полномочий президента. В 2021 году секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в интервью РБК-Украина рассказывал, что стране по форме правления лучше было бы быть президентской республикой, а не парламентско-президентской. Свое мнение он аргументировал тем, что парламентско-президентские республики могут существовать, но в условиях, когда есть уже устоявшаяся демократия, которая имеет свои корни, для этого должны пройти столетия. После критики оппозиционных политических сил и журналистов об этой идее забыли.