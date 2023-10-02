США сдерживают распространение конфликта между Украиной и Польшей, — эксперт

Сейчас спор в публичной сфере между Польшей и Украиной по экспорту зерна становится уже менее заметным — стороны пытаются уладить конфликт.

Вашингтон вмешался в конфликт Польши и Украины после заявления о прекращении военной помощи, хотя речь не шла о расторжении договоров, а лишь о новом вооружении, в соответствии с новыми контрактами. Об этом в комментарии Фокусу рассказал дипломат и эксперт-международник Руслан Осипенко.

"У США ключевая роль, — заявляет он в комментарии Фокусу, — У США стратегия на противостояние с Китаем. Украина и Польша — это передовая на восточной границе. Россия уже попала в зону влияния Китая, он рассматривает ее как свою торговую базу, как тыл. А значит, через Россию Китай будет граничить по Украине, Польше и странам Балтии с цивилизованным миром. Поэтому США не допустят распространения этого конфликта. Именно поэтому многие лидеры Европы сказали, мол, не знаем, что там имела в виду Польша, но мы будем поддерживать Украину. Это все говорит о том, что есть большой стратегический план, что внутри демократического альянса не должно быть распрей, нельзя ослаблять и подрывать основу альянса, солидарность из-за политических вопросов".

Напомним, после того, как зерновой спор между Украиной и Россией стал публичным, и прозвучали заявления со стороны Варшавы о невозможности в дальнейшем поддерживать Украину, США попросили у Польши объяснения. Позже сообщалось, что Украина и Польша договорились найти совместное решение по экспорту зерна.

Больше читайте в материале Фокуса "Скелеты в шкафу: какие последствия будут иметь для Украины разногласия с Польшей".