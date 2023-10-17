НАБУ объявило в розыск действующего нардепа Дубневича: тот заявил, что находится в больнице

По данным следствия, парламентарий в течение 2013-2017 годов организовал схему для кражи газа подконтрольными ему должностными лицами. Дубневич во время судебного заседания сообщил по видеосвязи, что находится в больнице, но не уточнил в какой именно.

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) объявило в розыск действующего народного депутата Ярослава Дубневича (член группы "За будущее") по делу о хищении газа на сумму более 2,1 млрд гривен. Об этом 17 октября сообщила пресс-служба НАБУ.

"Он является шестым подозреваемым в рамках этого дела. Другим участникам схемы о подозрении сообщили в январе 2018 года (эпизод о хищении газа на 1,4 млрд грн) и в августе 2020 года (эпизод о хищении газа на 729,8 млн грн)", — говорится в сообщении бюро.

Действия нардепа квалифицированы по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209.

Фото: t.me/nab_ukraine

Разыскиваемый депутат Дубневич нашелся в больнице, правда не говорит, в какой именно, сообщил "Центр противодействия коррупции". В Высшем антикоррупционном суде (ВАКС) продолжается заседание по делу народного депутата Ярослава Дубневича и его сообщников, которых обвиняют в присвоении 93,2 млн грн филиала "Укрзализныци".

"Объявленный НАБУ в розыск народный депутат Ярослав Дубневич присоединился к заседанию через видеоконференцсвязь. Депутат заявил, что сейчас в больнице на территории Украины, но сообщить точное место пребывания не захотел", — говорится в сообщении.

По информации центра, данных о том, что Дубневич пересек границу у прокурора тоже нет. ВАКС разрешил нардепу принять участие в заседании суда через видеосвязь только 17 октября.

В чем обвиняют нардепа Ярослава Дубневича

По версии следователей НАБУ, в течение 2013-2017 годов народный депутат Ярослав Дубневич организовал завладение природным газом подконтрольными ему должностными лицами Новояворовской и Новороздольской ТЭЦ (Львовская обл.) на общую сумму более 2,1 млрд грн.

Предприятия-владельцы Новояворовской и Новороздольской ТЭЦ, под контролем Дубневича, заключили ряд соглашений о закупке газа у НАК "Нафтогаз Украины" для производства тепловой энергии населению. Но закупленный газ по льготным ценам, существенно ниже рыночных, участники схемы использовали не для производства тепла для населения, а для производства электроэнергии, которую в дальнейшем реализовали ГП "Энергорынок" по рыночной цене.

По расчетам следователей НАБУ, участники схемы получили незаконный доход в сумме более 3,5 млрд гривен.

В бюро также сообщили, что указанный народный избранник является обвиняемым по делу НАБУ и САП по завладению 93 млн грн "Укрзализныци".

Напомним, 12 октября сообщалось, что НАБУ объявило в розыск экс-мэра Одессы Алексея Костусева. В антикоррупционном ведомстве заявили, что бывшего градоначальника разыскивают по подозрению в совершении таких преступлений: "присвоение и растрата имущества путем злоупотребления служебным положением" и "служебный подлог".