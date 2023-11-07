"Предпосылки уже ясны": в ЕС, вероятно, поддержат начало переговоров о членстве Украины, – СМИ

По мнению журналиста Рикарда Джозвяка, еврокомиссары готовы принять ряд решений касательно Украины, Молдовы и Грузии.

Европейская комиссия, вероятно, готова поддержать решение о начале переговоров о вступлении Украины в Европейский союз. Об этом написал редактор "Радио Свобода" Рикард Джозвяк в социальной сети X.

Журналист отметил, что 6 ноября состоялась встреча 27 европейских комиссаров, в рамках которой обсуждалось включение в Евросоюз новых стран.

"Переговоры продолжатся завтра, однако по последним штрихам, но основные предпосылки уже ясны", — заявил Джозвяк.

По мнению журналиста, еврокомиссары, скорее всего, решат поддержать начало переговоров о членстве в ЕС Украины и Молдовы. Ожидается, что переговоры могут стартовать в марте следующего года.

Джозвяк также считает, что в ЕК могут принять решение предоставить Грузии статуса кандидата с условиями перехода на следующий этап.

Напомним, 26 октября заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина заявила, что Украина уже в этом году может начать переговоры о вступлении в Евросоюз.

Ранее, 24 октября, глава дипломатии Европейского Союза Жозеп Боррель заявил, что быстрое завершение войны в Украине возможно только при условии прекращения военной поддержки Киева западными союзниками, а в ЕС не хотят такого развития событий.