Коррупция и влияние олигархов: какие условия Украина не выполнила для переговоров о вступлении в ЕС

В рамках усиления борьбы с коррупцией в Украине, Еврокомиссия ожидает назначения нового руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры и директора Национального антикоррупционного бюро.

Украина выполнила четыре из семи критериев, сопровождавших предоставление статуса кандидата на вступление в Европейский Союз. Об этом говорится во внутреннем документе Еврокомиссии, который оказался в распоряжении "Радио Свободы".

Высший орган исполнительной власти Европейского Союза завершенными считает выполнение следующих критериев:

внедрение законодательства о процедуре отбора судей Конституционного суда Украины, в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии;

завершение проверки добропорядочности кандидатов в члены Высшего совета правосудия и создание Высшей квалификационной комиссии судей Украины;

соответствие законодательства о борьбе с отмыванием денег стандартам FATF и принятие стратегического плана реформирования всего правоохранительного сектора;

реформа медиаотрасли — приведение украинского законодательства в соответствие с Директивой ЕС об аудиовизуальных медиауслугах.

По информации журналистов, Еврокомиссия предоставила рекомендации по дальнейшему выполнению трех других критериев.

Еврокомиссия рекомендует усилить Украине борьбу с коррупцией

Как отмечают в издании, в рамках усиления борьбы с коррупцией в Украине, Еврокомиссия ожидала, в частности, назначения нового руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры и директора Национального антикоррупционного бюро.

"Украина все же должна принять закон об увеличении штатного расписания НАБУ и изъять из закона о предотвращении коррупции нормы, ограничивающие полномочия НАПК продолжением проверки активов, которые уже прошли процесс проверки, и ограничения полномочий НАПК по проверке имущества, приобретенного декларантами до вступления на государственную службу", — говорится в документе Еврокомиссии.

Закон о лоббировании и реформах в отношении нацменьшинств: детали

Кроме того, Брюссель ожидает от Киева ограничения чрезмерного влияния олигархов.

"Украине все же стоит принять закон о лоббировании в соответствии с европейскими стандартами", — отмечается в отчете.

Также во внутреннем документе напоминают, что Украина не выполнила рекомендации Венецианской комиссии в части реформы законодательства о нацменьшинствах.

В Еврокомиссии отмечают, что необходимо внедрить остальные замечания, упомянутые "в заключении от июня 2023 года и ее дальнейшем заключении от октября 2023 года, в частности путем внесения изменений в законы о государственном языке, СМИ и образовании".

Напомним, ранее редактор "Радио Свободы" Рикард Джозвяк в социальной сети X сообщил, что Европейская комиссия, вероятно, готова поддержать решение о начале переговоров о вступлении Украины в Европейский союз.