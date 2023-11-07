Коррупция и влияние олигархов: какие условия Украина не выполнила для переговоров о вступлении в ЕС
В рамках усиления борьбы с коррупцией в Украине, Еврокомиссия ожидает назначения нового руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры и директора Национального антикоррупционного бюро.
Украина выполнила четыре из семи критериев, сопровождавших предоставление статуса кандидата на вступление в Европейский Союз. Об этом говорится во внутреннем документе Еврокомиссии, который оказался в распоряжении "Радио Свободы".
Высший орган исполнительной власти Европейского Союза завершенными считает выполнение следующих критериев:
- внедрение законодательства о процедуре отбора судей Конституционного суда Украины, в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии;
- завершение проверки добропорядочности кандидатов в члены Высшего совета правосудия и создание Высшей квалификационной комиссии судей Украины;
- соответствие законодательства о борьбе с отмыванием денег стандартам FATF и принятие стратегического плана реформирования всего правоохранительного сектора;
- реформа медиаотрасли — приведение украинского законодательства в соответствие с Директивой ЕС об аудиовизуальных медиауслугах.
По информации журналистов, Еврокомиссия предоставила рекомендации по дальнейшему выполнению трех других критериев.
Еврокомиссия рекомендует усилить Украине борьбу с коррупцией
Как отмечают в издании, в рамках усиления борьбы с коррупцией в Украине, Еврокомиссия ожидала, в частности, назначения нового руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры и директора Национального антикоррупционного бюро.
"Украина все же должна принять закон об увеличении штатного расписания НАБУ и изъять из закона о предотвращении коррупции нормы, ограничивающие полномочия НАПК продолжением проверки активов, которые уже прошли процесс проверки, и ограничения полномочий НАПК по проверке имущества, приобретенного декларантами до вступления на государственную службу", — говорится в документе Еврокомиссии.
Закон о лоббировании и реформах в отношении нацменьшинств: детали
Кроме того, Брюссель ожидает от Киева ограничения чрезмерного влияния олигархов.
"Украине все же стоит принять закон о лоббировании в соответствии с европейскими стандартами", — отмечается в отчете.
Также во внутреннем документе напоминают, что Украина не выполнила рекомендации Венецианской комиссии в части реформы законодательства о нацменьшинствах.
В Еврокомиссии отмечают, что необходимо внедрить остальные замечания, упомянутые "в заключении от июня 2023 года и ее дальнейшем заключении от октября 2023 года, в частности путем внесения изменений в законы о государственном языке, СМИ и образовании".
Напомним, ранее редактор "Радио Свободы" Рикард Джозвяк в социальной сети X сообщил, что Европейская комиссия, вероятно, готова поддержать решение о начале переговоров о вступлении Украины в Европейский союз.