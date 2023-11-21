Европарламент согласился открыть офис в Киеве по просьбе Украины, — Euractiv

Решение имеет целью облегчить отношения с украинским парламентом, в частности, связать его с "соответствующими комитетами" Европарламента.

Европейский парламент принял решение открыть офис в Украине. Главная цель — усилить поддержку Верховной рады по просьбе высших украинских чиновников. Об этом сообщает Euractiv.

Решение, как говорится в сообщении, было принято вечером в понедельник, 20 ноября. Оно имеет целью облегчить отношения с украинским парламентом, в частности, связать его с "соответствующими комитетами" Европейского парламента и облегчить административную работу. Вероятно, офис заработает в Киеве.

У Европейского парламента функционирует офис для связи для каждой страны-члена, который оказывает помощь парламенту и проводит коммуникацию с государствами-членами. Это касается общения с заинтересованными сторонами, организацией мероприятий и поддержания связей с местными СМИ.

Лишь несколько офисов Европейского парламента, как говорится в документе, создано в неевропейских городах, включая Нью-Йорк, Джакарту и Аддис-Абебу, "где сотрудники парламента командированы в Представительство ЕС". Делегация ЕС в каждом государстве, не входящем в Евросоюз, является дипломатическим представительством сообщества на территории под руководством Европейской службы внешних действий (EEAS).

Бюро — орган Европейского парламента, который отвечает за административные решения и относительно функционирования учреждения. Европарламент имеет офис связи для каждой страны-члена.

Миссия и задачи Euractiv

Euractiv — это независимая медиасеть, основанная в 1999 году. Она следит за процессами в ЕС перед принятием решений. Это касается политических процессов в европейском сообществе накануне принятия решений, обобщая проблемы, не принимая ни одной из сторон.

Напомним, в октябре стало известно, что депутаты Украины и Молдовы смогут присоединиться к Европарламенту. По словам председателя Европейского парламента Роберты Мецолы, "Европа должна широко открыть свои двери" для Молдовы и Украины, которые стремятся в ЕС.