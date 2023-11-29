"Гораздо ближе к Альянсу": Украина получила точные рекомендации по вступлению в НАТО

Генеральный секретарь Альянса отметил, что Украина успешно осуществляет реформы в условиях полномасштабного вторжения России.

Министры иностранных дел стран НАТО высказали рекомендации Украине относительно первоочередных реформ, необходимых для присоединения к Альянсу в ходе встречи в Брюсселе 29 ноября. Об этом сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции в Брюсселе.

"Мы обсуждали членство в НАТО и мы дали рекомендации по первичным реформам, которые должны быть в Украине, включая борьбу с коррупцией и поддержку прав людей. И Украина сейчас гораздо ближе к НАТО как никогда раньше. И мы дальше поддерживаем ее борьбу за свободу и ее путь в НАТО", — сказал Столтенберг.

Генеральный секретарь НАТО выразил удивление тем, как Украина осуществляет эти реформы в условиях полномасштабного вторжения России.

"Были конкретные изменения в законодательстве. Также происходят изменения в безопасности и Украина модернизирует свои структуры по разведке. А если говорить о борьбе с коррупцией и борьбе с терроризмом, то это важно для Украины. Ведь это дает стать более сильным государством. И бороться не только против России как с агрессором. А также помогает стать ближе к НАТО", — рассказал Столтенберг.

В соответствии с его заявлением, одной из основных тем обсуждения на встрече было обсуждение возможных форм сотрудничества государств-членов НАТО с Украиной в связи с этими вопросами.

"Как мы можем использовать Совет Украина-НАТО для того, чтобы дальше работать над вступлением. И мы обсудили программу работы, чтобы дальше говорить о вопросах модернизации украинского общества. Часть законов, часть шагов уже сделана, имплементирована. Мы видим определенные шаги по борьбе" с коррупцией и это продолжающийся процесс", — добавил генсек Альянса.

Заседание Совета Украина-НАТО

В Брюсселе 29 ноября проходит первое в истории заседание Совета Украина-НАТО на уровне министров иностранных дел. На мероприятии Украина и союзники будут обсуждать важные вопросы, в частности шаги для наращивания производства оружия и боеприпасов. Наше государство надеется, что совместные усилия обеспечат устойчивость оборонной индустрии и увеличат производство.

Напомним, 13 ноября Кулеба призвал увеличить поставки оружия Украине. Он напомнил европейским коллегам, что украинские пехотинцы — это обычные мужчины и женщины, большинство из которых ранее не служили в армии.