В Верховной Раде согласились не идти на выборы до конца войны: поддержали не все (фото)

Документ, в котором согласились не проводить выборы, не подписала одна депутатская группа, в составе которой 17 народных избранников.

Главы большинства фракции Верховной Рады, а также отдельные народные депутаты, подписали особый документ по итогам девятого "Диалога Жана Моне", который проходил в Закарпатской области в середине ноября 2023 года. Нардепы согласились отложить выборы в парламент на время после победы в войне. Об этом говорится в заметке пресс-службы на вебпортале Рады.

Встреча парламентариев состоялась в поселке Турья Пасека Закарпатской области и длилась три дня — с 10 по 12 ноября 2023 года. Во встрече приняли участие представители всех парламентских фракций, которые и подписали документ под названием "Выводы, принятые во время девятого Диалога Жана Море". В одном из абзацев указано, что выборы состоятся через шесть месяцев после завершения войны. При этом будут придерживаться существующего законодательства, но внесут определенные изменения относительно "состязательности кандидатов в пределах одного избирательного списка".

В тексте также написали, что парламентарии "обязуются воздерживаться от действий, которые могут дискредитировать работу парламента как внутри страны, так и на международной арене". Также отметили, что убеждены в важности общенациональных выборов, которые состоятся после войны.

Пресс-служба ВРУ опубликовала документ и показала, кто именно подписал отказ от выборов. Среди них — представители и руководители фракций и групп: "Слуга народа" (Давид Арахамия), "Европейской солидарности" (Ирина Геращенко), "Батькивщины" (Юлия Тимошенко), "Голос" (Александра Устинова), "Доверие" (Владимир Арешонков), "Платформа за жизнь и мир" (Михаил Папиев), "Доверие" (Лариса Билозир). В конце от руки дописана фамилия Анны Скороход из группы "За будущее".

Первая подпись — первого заместителя председателя Верховной Рады Александра Корниенко. Нет подписи представителей депутатской группы "Восстановление Украины", в состав которой входят, например, Вадим Столар, Александр Фельдман, Евгений Шевченко.

Кроме того, в документе указывают, что нардепы осознают вызовы, которые стоят перед Украиной в связи с российской агрессией, а также на пути в Европейский Союз. Поэтому согласились, что совместно будут реформировать парламент и принимать без задержек нужные стране решения.

Текст документа по выборам в Украине

Выборы в Украине — детали

Отметим, "Диалоги Жана Моне" во времена российского вторжения проходят во второй раз. Мероприятие организуют при поддержке ряда европейских парламентских институтов. Его цель — достигать слаженности ради мира и сотрудничества среди парламентариев. Для этого проводят медиацию для поддержания диалога. В Украине эти мероприятия проводят, начиная с 2016 года.

Между тем некоторые западные политики летом и осенью 2023 года предлагали украинским чиновникам провести выборы — в Верховную Раду или президентские. При этом президент Украины Владимир Зеленский объяснял, что это невозможно, поскольку не соответствует украинскому законодательству.

В то же время один из украинских экспертов опубликовал свой прогноз на 2024 год. В прогнозе указал, что ожидает в следующем году хотя бы парламентских выборов, потому что они, по этому мнению, прямо не запрещены Конституцией Украины.

Напоминаем, западные СМИ рассказали о новом способе, которым КНДР отправили в Россию снаряды. При этом украинские спецслужбы рассказали, что взорвали тоннель, по которому проходила железная дорога в направлении Китая и Северной Кореи.