Иран назвал Украину "черным рынком", где боевики получают оружие: в МИД отреагировали

В украинском дипломатическом ведомстве отметили, что со стороны Тегерана лицемерно обвинять в чем-то Киев, когда есть прямые доказательства поставок дронов-камикадзе для Москвы.

Глава Министерства иностранных дел Ирана заявил, что Украина является "черным рынком", где якобы боевики получают оружие. В украинском ведомстве отреагировали на это.

Отмечается, что иранский дипломат Хосейн Амир Абдоллахиян во время выступления на Дохийском форуме 11 декабря подтвердил тот факт, что Тегеран "в прошлом" помогал ХАМАС, Хезболле и Исламскому джихаду, ведь такая поддержка якобы не нарушает нормы международного права.

Отдельно он отметил, что именно Украина является "одним из черных рынков, с которого они могут получить оружие".

Украинская сторона не оставила эти обвинения без комментариев. По данным дипломатического ведомства, это провокационные и безосновательные заявления, которые не соответствуют действительности.

Киев использует прозрачные механизмы мониторинга получения и использования вооружения, полученного от международных партнеров, и это позволяет активно и и содержательно противодействовать фейкам и пропаганде. Одним из примеров являются заявления МИД Ирана.

"Лицемерность упомянутого заявления становится еще более очевидной, если учесть подтвержденные прямые поставки Ираном дронов России, которые уже давно доказаны реальными доказательствами и фактами, которые Иран не хочет ни воспринимать, ни видеть, несмотря на их абсолютную очевидность и несомненность", — говорится в сообщении.

Отдельно в МИД Украины отметили, что Киев неоднократно предупреждал Тегеран из-за поддержки России, ведь это выливается в глобальные последствия. Сейчас Иран должен отказаться от деструктивных действий и придерживаться принципов и норм международного права.

Напомним, 23 ноября эксперт заявлял, что Запад больше не может игнорировать военные связи РФ и Ирана. По словам аналитика Роберта Кларка, если Иран передаст России ракеты, то система ПВО Украины может оказаться перегруженной из-за возросшей интенсивности воздушных атак.