Год выбора Дракона. Чего ждать миру и Украине в новом 2024 году

Новый год станет годом испытаний как для Украины, в войне против российского вторжения, так и крупных геополитических игроков балансов, которые будут пытаться удержать баланс. Все это будет замешано на постоянных выборах с добавлением конкуренции между Китаем и США и дальнейшей дестабилизацией со стороны РФ. Фокус узнавал, чего ждать от нового 2024 года Украине и миру.

"15 января в Давосе состоится ежегодный экономический форум, где ожидается обсуждение темы восстановления Украины. Накануне глава Офиса президента Андрей Ермак будет собирать советников президентов по этому вопросу. Это очень хороший ход, ведь будет возможность предварительно проговорить эти треки", — говорит Фокусу политический эксперт Украинского института будущего Игорь Попов.

Он обращает внимание, что в июне в Берлине ожидается большое мероприятие по теме восстановления Украины. Также мы ждем встречи по украинской формуле мира, должно быть обсуждение второй пятерки пунктов — вывод российских войск и прекращение боевых действий, недопущение эскалации, противодействие экоциду, восстановление Украины. Вопрос глобального саммита мира пока в ожидании консенсуса среди всех стран, которые уже присоединились к нему.

В 2024 году состоятся выборы, от результатов которых будет зависеть судьба многих стран мира Фото: Коллаж: Фокус

Где будут проходить выборы

2024 год будет годом политических выборов у партнеров Украины. Выборы президента РФ будут проходить уже в марте, но не имеют никакой интриги — Владимиру Путину обеспечат нужный результат в течение трех дней голосования. Это впервые в РФ президента будут выбирать аж три дня. В открытость и демократичность этого процесса настолько никто не верит, что даже не изучают кандидатуры и программы фиктивных конкурентов Путина.

Президент Финляндии Саули Ниинисте уже не сможет баллотироваться на новый президентский срок Фото: Twitter

В конце января нового президента будет избирать Финляндия, действующий президент Саули Ниинисте уже не сможет баллотироваться, поскольку дважды занимал эту должность. По состоянию на конец декабря было известно о шести кандидатах, среди них — министр иностранных дел Пекка Хаависто, который дважды проигрывал Ниинисте в 2012 и 2018 годах, глава Центробанка страны Олли Рен и другие чиновники.

На начало февраля запланировано проведение внеочередных президентских выборов в Азербайджане. Ильхам Алиев, уже более 20 лет возглавляющий страну, идет на пятый по счету срок. В мае переизбраться на второй президентский срок попытается лидер Литвы Гинатас Науседа. Пока не известно о его конкурентах.

Если говорить о соседях Украины, то стоит вспомнить о выборах в Молдове и Грузии. Действующий президент Молдовы Майя Санду уже объявила о своих планах баллотироваться на второй срок. Одновременно в стране должен состояться референдум о вступлении в ЕС. В Грузии одновременно будут избирать новый состав парламента и президента. Аналитики уже просчитывают, сможет ли страна провести перезагрузку и устранить от власти пророссийскую партию "Грузинская мечта". В конце 2023 года Грузия получила статус кандидата на членство в ЕС. Некоторые обозреватели назвали такое решение своеобразным авансом в ожидании политических изменений в стране. Вместе с тем, в декабре правительство уже приняло план действий на грядущий год для будущей евроинтеграции.

В Грузии, как и Молдове, стоит ждать активного вмешательства РФ в ход избирательной кампании и самих выборов. Кроме того, западные разведки еще в 2023 году предупреждали о вероятности военных действий на территории этих стран при вмешательстве Москвы.

На пути к интеграции в Европейский союз Грузия попытается сменить власть пророссийских политических сил Фото: Соцсети

В июне состоятся выборы в Европейский парламент. В состав главного законодательного органа ЕС будет избрано 705 парламентариев от всех участников объединения. На сегодня большинство в парламенте имеет политическая "Комиссия фон дер Ляйен", в состав которой входит 422 парламентария. Для Украины эти выборы будут важными, хотя она и не будет в них участвовать. Дело в растущем уровне популярности евро популистов и симпатиков РФ. Кремль не оставляет финансирование своей пропагандистской машины в Европе.

"Украина находится в прямой зависимости от результатов этих выборов. Это не только США, Европарламент или Великобритания. Ситуация в том, что украинский вопрос стал глобальным, неким точильным камнем политических амбиций. Именно выборы стали фактором, чтобы манипулировать вопросом помощи Украине, их объемами, количеством или номенклатурой. Учитывая это, на Западе повышенный спрос на внутренние украинские преобразования. То есть, вопрос — "что мы можем сделать" сейчас актуален как никогда", — рассказал Фокусу исполнительный директор Института мировой политики Евгений Магда.

Главные выборы 2024 года

Главные выборы 2024 года, результатов которых ждут во всем мире — выборы президента США. Главные претенденты — Джозеф Байден и Дональд Трамп еще в прошлом году выступали антагонистами по войне в Украине. Если Байден обещает дальнейшую поддержку и финансирование украинского сопротивления, то Трамп — завершить войну за 24 часа. Насколько обещания Трампа являются реальными можно будет оценить только в случае его избрания в ноябре 2024 года. Но, как говорят политические комментаторы, не стоит оценивать его политику по предвыборным заявлениям — Трамп пытается предложить своему избирателю простые решения для сложных проблем. Также напоминают, что несмотря на свою скандальность, впервые летальное оружие Украина получила от США именно при его каденции.

В ноябре 2024 года в США определят нового президента, главными кандидатами остаются — Трамп и Байден Фото: Getty Images

Также существует вероятность проведения всеобщих выборов в Великобритании. Об этом говорил премьер-министр страны Риши Сунак. Дата голосования еще не определена, но Консервативная партия стремительно теряет в поддержке перед Лейбористами. Окружение бывших премьер-министров Великобритании Лиз Трасс и Бориса Джонсона уже сообщило местной прессе, что они будут в них участвовать.

Также нужно вспомнить о парламентских выборах в Португалии, выборах лидеров Мексики и Венесуэлы.

Шансы Украины в НАТО

Помимо выборов нового американского лидера, внимание к США будет приковано из-за проведения юбилейного саммита НАТО в Вашингтоне. Мероприятие будет приурочено к 75 годовщине создания Альянса.

"В июле в Вашингтоне будет проходить саммит НАТО. Для Украины очень важно к тому времени выполнить Годовую национальную программу, которую утвердили в 2023 году и убедить членов Альянса предоставить нам приглашение. Даже с открытой датой или зафиксированным обещанием принять Украину позже", — говорит Попов.

Новые территории и новые возможности

С началом 2024 года прекратила свое существование непризнанная Республика Арцах (Нагорный Карабах) территория полностью вошла в состав и юрисдикцию Азербайджана. Этому предшествовала молниеносная кампания вооруженных сил Азербайджана, которая за один день положила конец территориальному спору.

Если вспоминать о территориях, то Болгария и Румыния окончательно присоединяются к Шенгенской зоне свободного передвижения. Единственной страной ЕС, которая еще не присоединилась к свободной зоне остается Кипр.

До саммита НАТО в Вашингтоне Украине нужно выполнить Годовую программу и надеяться на получение приглашения в Альянс Фото: УНИАН

В этом году ожидается расширение двух организаций, где РФ еще пытается держать политический вес и какое-то влияние. Речь идет о вступлении Бразилии в ОПЕК+ и присоединении Египта, ОАЭ, Ирана, Эфиопии и Саудовской Аравии к объединению БРИКС. Что выйдет из такого расширения пока прогнозировать сложно, ведь четыре из пяти новых членов имеют территориальные претензии и конфликты — Египет и Эфиопия давно спорят по поводу воды реки Нил. Саудовская Аравия и Иран уже долгое время борются за лидерство в регионе Персидского залива.

Евро-2024 и Олимпийские игры

2024 год станет годом большого спорта — на европейском континенте будет проходить чемпионат по футболу и Олимпийские игры. Если с футболом понятно — российских футболистов не допустили даже к отборочным матчам, то на ОИ уже тлеет скандал. Российских и белорусских спортсменов решено допустить к соревнованиям в индивидуальных дисциплинах в статусе нейтральных, то есть без флага, гимна и национальных символов. Глава Международного олимпийского комитета Томас Бах уже успел заявить, что война в Украине является одной из 28 в мире, поэтому атлеты не должны быть наказаны за действия своих правительств. Еще с античных времен, на время проведения Олимпийских игр останавливались любые войны.

В конце лета 2024 года мир ждет праздник спорта — Олимпийские игры в Париже Фото: Facebook

Грядущие соревнования должны состояться с 26 июля по 11 августа, можно предположить, что к тому времени ситуация на поле боя в Украине может существенно измениться. Стоит напомнить, что Путин ждал окончания зимней Олимпиады в Пекине в 2022 году, перед тем как начать полномасштабное вторжение в Украину. Как говорят политические обозреватели, это было его личное обещание Си Цзиньпину, чтобы не портить праздник.

"Мир разделился на условные зоны — геополитические, технические, валютные и тому подобное. Сейчас во всех этих зонах наблюдается рецессия, поэтому все сложнее искать необходимые ресурсы для Украины", — резюмирует Игорь Попов.